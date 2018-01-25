冷氣團南下 陸豫鄂蘇皖多省發出暴雪警報

2018年01月25日 14:28 中時電子報 李靖棠

據澎湃新聞網報導，大陸中央氣象臺今早將暴雪預警等級升級為橙色，對河南、湖北、安徽、江蘇等省份提出強降雪警報，暴雪天數可達3天以上；受到這波冷氣團南下影響，從昨天起陝西、河南、湖北、安徽、江蘇、浙江、上海相繼出現降雪，河南南部、湖北北部、安徽中部等地部分地區更有暴雪現象。

此外，冷氣團也會讓長江中下游地區迎來低溫，貴州廣西等地最大降幅高達10℃，大陸氣象臺認為，低溫狀態會延續至春節前夕，呼籲民眾要做好防寒措施。由於降雪與降雨的強度大且集中，多個省市也發出提醒，有病史或身體不佳的老年人盡可能不要出門，民眾走路時更要小心，保持重心以免滑倒。

受到暴雪影響，造成安徽省多地交通大亂且寸步難行。（圖/中新社）

北京頤和園內的昆明湖面也結上厚厚一層冰。（圖/中新社）

從空中鳥瞰，披上厚厚白雪的南京著名景點明孝陵。（圖/中新社）

多地強降雪累積厚度達10至20公分，部份區域更深達50公分，讓上海、成都、廣州、武漢、南寧、太原等各地鐵路局被迫改變高鐵和動車的調度，數十列南北幹線與東西列車因大雪而取消。上海鐵路局集團更宣佈，暫停發售今日京滬、寧蓉、滬寧、寧啟、寧安、寧杭、合福、合蚌等多條高鐵線路相關列車的車票。

(中時電子報)