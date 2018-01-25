冷氣團南下 陸豫鄂蘇皖多省發出暴雪警報

受到冷氣團南下，江蘇南京夫子廟也披上白色的「雪衣」。（圖/中新社）

友善列印
中時電子報

據澎湃新聞網報導，大陸中央氣象臺今早將暴雪預警等級升級為橙色，對河南、湖北、安徽、江蘇等省份提出強降雪警報，暴雪天數可達3天以上；受到這波冷氣團南下影響，從昨天起陝西、河南、湖北、安徽、江蘇、浙江、上海相繼出現降雪，河南南部、湖北北部、安徽中部等地部分地區更有暴雪現象。

疏通春節運輸壓力 陸渝貴高鐵今全線通車

此外，冷氣團也會讓長江中下游地區迎來低溫，貴州廣西等地最大降幅高達10℃，大陸氣象臺認為，低溫狀態會延續至春節前夕，呼籲民眾要做好防寒措施。由於降雪與降雨的強度大且集中，多個省市也發出提醒，有病史或身體不佳的老年人盡可能不要出門，民眾走路時更要小心，保持重心以免滑倒。

受到暴雪影響，造成安徽省多地交通大亂且寸步難行。（圖/中新社）

北京頤和園內的昆明湖面也結上厚厚一層冰。（圖/中新社）
從空中鳥瞰，披上厚厚白雪的南京著名景點明孝陵。（圖/中新社）

多地強降雪累積厚度達10至20公分，部份區域更深達50公分，讓上海、成都、廣州、武漢、南寧、太原等各地鐵路局被迫改變高鐵和動車的調度，數十列南北幹線與東西列車因大雪而取消。上海鐵路局集團更宣佈，暫停發售今日京滬、寧蓉、滬寧、寧啟、寧安、寧杭、合福、合蚌等多條高鐵線路相關列車的車票。

(中時電子報)

文章來源：暴雪預警升級為橙色：豫鄂蘇皖將遭強降雪連擊

文章來源：暴雪預警拉響 長三角25日部分高鐵車票暫停發售

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
廣東去年GDP 8.99兆人民幣 連續2… 疏通春節運輸壓力 陸渝貴高鐵今…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。