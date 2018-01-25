杯葛新北捷運兒童票？北捷：一貫態度就是專卡專用

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新北市推出捷運兒童票5折優惠，原計畫明天與台北市同步上路，不過新北市府今怒指台北捷運公司「技術性杯葛」，導致廠商不敢投標新北兒童卡，時程恐延宕；北捷表示，新北的方案是讓兒童卡沿用社福卡系統代碼，這會造成後台管理和營運問題，北捷一貫態度就是要「專卡專用」，沒有杯葛任何人。

台北市推出捷運兒童票6折優惠，以醞釀超過半年，修改數位學生證悠遊卡後台系統，將在明天上路。新北去年底宣布推出更優惠的5折兒童票，力拼1個月內到位，與台北市同步上路，卻在招標開標前1天，接獲北捷公文建議應採用數位學生證兒童卡，導致廠商嚇得不敢來投標，招標受阻恐無法同步實施。

對於新北市指控「技術性杯葛」，北捷強調，自從與新北市府開會以來，北捷不斷強調要「專卡專用」，北市是用既有的數位學生證修改系統，讓兒童享有優惠；新北市則認為，敬老、愛心等福利卡也是5折優惠，讓兒童卡收費系統沿用社福卡的代碼即可，卡片票面上有兒童卡標示，辨識上沒有問題。

北捷認為，社福卡與兒童卡採相同系統格式，對持卡人當然沒差別，問題是後台系統無法辨識，就像是同樣價錢的商品售出，發票上缺少「品項」，無法分析來源，這對北捷管理和營運統計會造成很大問題，因此用數位學生證最明確，把系統獨立出來另發兒童卡也行，重點是各欄位要獨立，不能混用。

至於新北市指控北捷不肯說明修改收費系統的時間，似乎有意拖延，北捷強調，北市從確定有兒童票到修改系統，耗時半年，相關的經驗和期程都有提供給新北市，也有說明專卡專用的立場，新北市應盡快評估定案，北捷才能配合實施。

(中時)

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