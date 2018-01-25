江啟臣大里掃街 宣示廢除差別待遇

2018年01月25日 14:38 中時 林欣儀

台中市長擬參選人江啟臣到大里內新市場拜票，逐一與攤商握手。(林欣儀攝)

台中市長擬參選人江啟臣25日到大里區內新市場拜票，受到婆婆媽媽們熱情支持，對於最近引發爭議的花博卡問題，江啟臣強調，他已在網路發起「我是台中市民，我支持用身分證換門票看花博」活動，獲得廣大迴響，若當選市長，一定廢除花博卡的差別待遇。

上午8時許，江啟臣在助理陪同下來到大里內新市場，有攤商送上象徵好彩頭的菜頭表達祝福，也有人對他豎起大拇指、讚許江啟臣「年輕有活力」，還有婆婆媽媽高喊「凍蒜」、透過擁抱祝福他，還有人詢問「為何要交個資、申請花博卡才能免費看花博」。

民眾詢問不斷，江啟臣乾脆拿起麥克風、站在肥皂箱上開講，他表示，2天前在臉書發起「我是台中市民、我支持用身分證換門票看花博」活動，網友回應熱烈、幾乎灌爆臉書，也引起許多人轉傳，民眾共鳴很大，但市府卻充耳不聞、掩耳盜鈴。

江啟臣強調，同樣身為台中市民，不該因是否辦了花博卡而有差別待遇，市長林佳龍應立即開放所有市民可憑身分證換花博門票。他並當場宣示，若當選台中市長，不論有無申辦花博卡的市民都可免費看花博一次，會努力做照顧市民的好市長。

台中市政府交通局長王義川回應，花博為國際大型活動，為加速進出及統計參觀人數，都以電子票證為憑證，若使用身分證入園必須改以人工核對資料，恐導致大排長龍，影響民眾遊興。

(中時)