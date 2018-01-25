先睹為快！花在彰化─溪州公園「夜間燈會」試燈

2018年01月25日 15:09 中時 鐘武達

溪州公園春節期間登場的夜間燈會，近日來廠商進行試燈，精彩的畫面就已經夠吸睛。（彰化縣政府提供）

溪州公園夜間燈會試燈。很精彩。（彰化縣政府提供）

溪州公園夜間燈會一隅。（彰化縣政府提供）

溪州公園春節期間的夜間燈會，浪漫可期。（彰化縣政府提供）

精彩！「2018花在彰化」系列活動將從農曆大年初1起到16日在溪州公園喜氣舉辦，除了白天有美麗的花海景觀，今年晚上更將增加「夜間燈會」的浪漫，夜間燈會裝置藝術正陸續布置，即使是小小試燈，繽紛炫麗的花海燈林，就已經夠吸睛，讓人好期待活動的正式展開。

彰化縣長魏明谷表示，「花在彰化」系列活動，自從開辦以來廣受全國民眾喜愛，目前更是國人春節旅遊10大景點之一，今年首次在溪州公園舉辦的夜間燈會，更是精彩可期，非常歡迎全國民眾來彰化走春，白天暢遊花海，晚上欣賞美麗的花燈。

即將在農曆春節登場的「花在彰化夜間燈會」，是以彰顯創新、藝術、產業、童趣為設計理念，以彰化傳統花燈為主體，結合當代最新燈光設計，突顯彰化為花卉之都的意象，同時，也為展現彰化致力於推動綠能產業，發展城市觀光行銷、促進地方經濟繁榮的願景。

目前，縣府城市暨觀光發展處委託專業廠商積極佈燈作業，預計將可以在2月7日完成布置並正式試點燈，連日來，廠商在夜間也會自行進行測試，結果是讓前往溪州公園休閒運動的民眾「搶得先機」，先睹為快。

縣府城觀處長馬英傑表示，今年花在彰化夜間賞燈的亮點，將以現地風帆鐵柱為載體設計的「風帆生命樹」的獨特燈光盛宴為首，採用現代科技與傳統工藝相結合的方式，呈現夢幻絢燦的場景；園區入口處「溪州公園」主視覺則以投光燈加強光雕效果，入口意象則是以「鳥語花香」迎嘉賓為設計。

圓環區的大型立體花卉主題是「光艷花舞；迎新春」燈區則是由馬卡龍夢幻色系的LED星星燈圍繞灌木樹叢，結合跳躍的花音符燈飾所組成的燈光音樂秀。

(中時)