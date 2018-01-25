台大人提論文抄襲7疑點 管爺被「潑糞」了！

台大準校長管中閔能否接掌台大，又因為被指涉論文抄襲而出現新變數。圖為台大校園。（本報系資料照片）

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中時電子報
/綜合報導
管中閔。 (資料照片)
ReDmango在看版NTU提出7個疑點，指出準台大校長管中閔被潑糞了。（翻攝自看版NTU）

準台大校長管中閔被指渉抄襲暨大學碩士生論文，現在各方說法全都出籠。台大生在PTT也熱議此事，網友 ReDmango更獨家解析7個疑點，指出論文到底是誰抄襲誰的因果關係。他表示，明眼人都看得出來是誰在潑糞，而EMBA在做什麼，大家都心裡有數。

針對論文抄襲問題，ReDmango以「管中閔抄碩士生論文？誰抄誰讓證據說話」為題，在看版NTU提出7個疑點如下：

一、張生為陳的暨大EMBA學生。

二、陳管兩人對ECFA的研究已超過四年。

三、2015年研討會便已初步報告。

四、2017/5/6中研院與本校經濟系合辦ECFA研討會，陳於該研討會報告。

五、2017/7/30張生口試。

六、張生Ref明確寫著「陳建良與管中閔 (2016)，『兩岸經濟合作架構協議 (ECFA) 政策效果評估』，手稿。」

七、2018/1，因管當選校長，民進黨立委指控陳管2人於2017/5/6發表之論文抄襲張生。

看到ReDmango分析，網友紛紛留言，「傾巢而出 好好笑」、「某黨吃相難看」、「誇張+1，看日期就知道，先發表怎麼可能抄襲後發表」、「什麼招數都用上了呢」。

另，有大學教授私下表示，沒有向國家圖書館申請國際標準書號(ISBN)，一般不認爲公開發表，除非研討會論文集也申請ISBN，才算公開發表，但在專業期刊論文發表，一定是公開發表，但無論如何，不管是否公開發表，皆要尊重原作。

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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