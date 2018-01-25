DHL國際快遞領先同業 導入行動支付-台灣Pay

2018年01月25日 15:17 工商 張佩芬

全球國際快遞服務領導品牌DHL Express台灣今日正式宣布與財金資訊股份有限公司「台灣Pay」合作，一起加入「台灣Pay」QR Code共通支付免現金的行列；首波設定讓進口台灣的B2C收件人使用，體驗無現金的便捷生活，DHL也成為國內快遞市場最早導入行動支付的業者。

跨境電商商機夯，需要跨境運送的國際快遞由於進出口國家海關各有其相關規定，商品或物品進入台灣時，需另根據品名、金額、交易目的及條件等判定是否應繳納稅金。

以往這類需要另行支付稅金的貨件是由運務員送貨到府時，向收件人收取現金；導入行動支付後，收件人會在貨件到府前收到email通知稅額及台灣Pay繳款QR code，收件人可輕鬆掃描QR code完成繳納的動作，不需另外準備現金或零錢，快遞運務員也不需要帶著現金到處跑，是個雙贏的局面。

DHL台灣表示，下一波預計擴展行動支付可使用範圍，例如寄件人到DHL服務中心臨櫃寄件時可透過掃描QR code繳費，或是將QR code即時傳輸到運務員的隨身裝置上，讓收件人可輕鬆繳納相關費用。

DHL Express台灣總經理朱耀杰表示，「DHL持續為了客戶提供最好的服務品質與最快的遞送速度。今天我們很自豪的推出新的支付選擇，提升客戶付款時的便利及靈活性。導入『台灣Pay』可讓最後一哩遞送流程更便捷，也為跨境電商購物環境提供了更完整的線上體驗，並補足線上賣家的需求。」

(工商)