駐美代表的肩膀何在？

2018年01月25日 15:21 中時 江靜玲

這不是落井下石，是到了一個必須拿出來檢視的臨界點。美國貿易代表署(USTR)和國務院領事事務所網上介紹台灣的頁面中華民國的國旗圖案遭到移除，台北駐美代表處就台灣媒體詢問，先發了一個要媒體「逕向國務院洽詢」的回覆，接著又以「資深官員」名義發了一則新聞稿。推託敷衍在先，畏事無肩在後。

台灣的媒體其實很會跟國務院「洽詢」，但每次拿到國務院幾乎可以倒背如流的「罐頭答案」時的心情其實是很複雜與無奈的─你要人家美國人說什麼呢？至少國務院官員回應了。台灣媒體不期待的是自己國家的駐外代表也以明哲保身的姿態，屢屢給予以台北總統府為基準的「罐頭答案」。令人沮喪的是，這正是當下的經驗。

外交部北美司出身的高碩泰是科班外交官，經歷雖豐富，但當初接任駐美代表時，仍被視為黑馬，且被形容為「不是國王的人馬 」。不知是否因為這個原故，高碩泰對台灣媒體始終保持距離，甚至閃避敷衍，充滿自保心態；與台灣媒體茶會時，連不列入記錄的說明往往也都空洞泛泛。

曾經在錢復擔任駐美代表時派駐華府的高碩泰可能忘了或不清楚後來擔任外長的錢復，當年是如何在互尊互信的大前提下知無不言的跟媒體做不列入紀錄說明，協助大家了解情況，減少誤判；他現在的直屬長官外長李大維，則無論在那個職務上，也一直是個誠懇圓融的溝通者。

美台庶務繁重，但這不是駐美代表避開媒體的藉口；駐地在外交上出現突發事件時，站在第一線上的駐美代表當然是要最有擔當的，這是政務官該有的風範。若遇事神隱或以台北做為神祖牌，恐怕只會把這個職務和自己代表的國家，愈做愈小。

(中時)