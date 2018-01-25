推廣集集觀光 觀光局、雙鐵簽合作備忘錄

2018年01月25日 15:11 工商 陳昱光

軌道合作再邁步，台灣高鐵、台鐵與交通部觀光局今（25）日簽署集集鐵道觀光廊道發展合作備忘錄（MOU），交通部長賀陳旦指出，鐵路從一般運輸服務轉向發展觀光，台鐵集集線無論是路線長度或尖峰性都適合結合新經營模式，未來除了台鐵支線外，可望進一步擴大延伸至糖鐵，形成鐵道觀光旅遊典範。

賀陳旦表示，規劃前瞻軌道建設，建設節能低碳運輸網為交通部施政主軸之一，透過便捷軌道公共運輸系統，促進區域均衡發展、拉近城鄉差距，期望藉由高鐵為骨幹，連結台鐵與各地捷運、輕軌形成細密交通網絡，提升觀光服務，同時將配合修法，調整支線票價。

「集集鐵道觀光MOU」由觀光局局長周永暉、台鐵局局長鹿潔身與台灣高鐵董事長江耀宗分別代表三方簽署。簽署儀式結束後隨即舉辦「集集鐵道觀光廊帶發展論壇」，廣邀產、官、學界領域代表集思廣益，共創集集鐵道觀光發展新契機。

江耀宗指出，高鐵去年4月與台鐵合作推出「搭雙鐵．遊集集」高鐵假期套裝產品，希望透過高鐵彰化站將集集支線的接觸客群擴及西部走廊各縣市，旅客可以搭乘高鐵快速抵達彰化，並有充裕的時間深度漫遊。

台灣高鐵今年將再推出全新規劃行程，提供旅客不限車站、多點進出，體驗集集鐵道的山城風光與日月潭風景。

台灣高鐵表示，簽署「集集鐵道觀光合作備忘錄」將集結三方資源，除了舉辦集集鐵道觀光廊帶發展論壇、集集支線列車彩繪活動外，今年6月將登場的「2018臺日觀光高峰論壇」等活動進行策略合作，發揮最大綜效，從而帶動集集觀光產業蓬勃發展。

(工商)