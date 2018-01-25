中韓戀告吹 劉亦菲早發文暗示和宋承憲分手？

2018年01月25日 14:57 中時電子報 蔡曉婷

劉亦菲日前發文「呵呵噠」，網友猜測是否是玩接龍藉機對舊愛喊話。（圖／取自劉亦菲微博）

劉亦菲去年發文意有所指。（圖／取自劉亦菲微博）

30歲「神仙姐姐」劉亦菲和41歲「韓國歐巴」宋承憲交往2年半，今(25日)宋承憲公司證實兩人已於日前分手，但確切日期不方便公開，許多粉絲得知此訊息後便立刻湧入劉亦菲微博送暖，也有人發現劉亦菲早在兩天曬素顏自拍，看似心情低落，似乎早就暗示此事。

處女座的劉亦菲微博發文多半與工作定裝照和愛貓有關，本月8日她突然只留下「呵呵噠」3字就閉口，留給外界無限聯想，還有網友亂猜她是否在玩接力「對你前任說句話」，未料今日分手消息傳來，看似早預告此事。

劉亦菲23日曬出自己素顏躺在床上與愛貓的合影，只說：「… … …：） ​​​​」，讓人好奇發生了什麼事，去年7月傳她與宋承憲因限韓令受影響，她未正面回答，只PO出一段文字說：「不管你有多麼真誠，遇到懷疑你的人，你就是謊言。不管你有多麼單純，遇到複雜的人，你就是有心計。不管你有多麼的天真，遇到現實的人，你就是笑話。不管你多麼專業，遇到不懂的人，你就是空白。所以，不要太在乎別人對你的評價，你需要的只是做最好的自己，獨一無二的自己。」如今看來都為情變留下伏筆。

(中時電子報)