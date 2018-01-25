同學拚大學 她對抗乳癌　17歲少女勇敢抗癌

2018年01月25日 15:09 中時 倪浩倫

巧華和全家人拍的全家福，入圍台灣癌症基金會「框住幸福」攝影展。（台灣癌症基金會提供）

台灣癌症基金會今於101舉辦「框住幸福」攝影展。（倪浩倫攝）

在人生最青春的時間，得知自己罹癌，絕對是人生一大打擊。現年20歲的巧華，高中三年級寒假時確診乳癌，除了要進行手術，更得面臨化療、放療的不適和副作用；她說，因為身邊有家人、朋友的鼓勵和支持，讓她找到支撐下去的動力，更因為感謝家人，她去年找家人拍了第一次的全家福，作品也入圍台灣癌症基金會「框住幸福」攝影展。

為讓癌友留下最珍貴的回憶，以及勇敢把愛對家人大聲的說出口，台灣癌症基金會今舉行「框住幸福」攝影圓夢展，並選出27名乳癌病友的個人寫真、婚紗攝影和全家福。

以全家福入圍的20歲乳癌病友巧華，幼稚園時就發現左側乳房有硬塊，經過10年的追蹤後，在高二、16歲時發現腫塊變大，更在隔年、高三寒假時惡化為乳癌，在同學都在拚考大學的學科能力測驗時，她卻得獨自面對乳癌手術、化療放療的壓力。巧華說，當知道療程有掉頭髮的副作用時，自己毅然決然的「先」把頭髮剃光，儘管已有10多年的心理建設，但從小愛漂亮的她，依舊有很長一段時間不敢照鏡子和拍照。

巧華說，應該沒有任何人能夠接受自己罹癌，更何況是在她這麼年輕的年紀，每當夜裡，只要一想到「為什麼是我」，眼淚就會瞬間流下來；她說，因為生病，已經讓家人很擔心了，每當自己情緒上來時，為了不讓家人過度擔心，除了選擇自己偷哭，也會優先跟好姊妹傾訴。

治療期間，因為手臂要裝人工血管，手臂也時常無力，都需要靠家人的幫忙，「連弟弟都常常幫我吹頭髮」，也讓她更加感受到家人的重要；更因如此，她去年拉著爸爸、媽媽和弟弟，全家人第一次拍了全家福，其溫馨的照片，也被選入台灣癌症基金會的「框住幸福」攝影展。

台灣癌症基金會副董事長彭汪嘉康說，若在很年輕就罹患像大腸癌、乳癌、卵巢癌，多是因家族遺傳，此時最重要的就是定期追蹤；她說，以乳癌為例，只要早期發現並早期治療，5年存活期都可來到8~9成。

(中時)