林佳龍視察花博森林園區 預計2月完工

2018年01月25日 15:21 中時 王文吉

花博后里森林園區探索館將作為遊客服務中心，規劃有售票處、資訊站、醫療站、紀念品販售處等。（王文吉攝）

花博后里森林園區探索館將作為遊客服務中心，規劃有售票處、資訊站、醫療站、紀念品販售處等。（王文吉攝）

台中市長林佳龍視察花博森林園區，稱讚「森林裡面的展覽館，也從展覽館裡長出森林！」（王文吉攝）

台中市建設局於花博森林園區簡報工程進度。（王文吉攝）

台中市教育局將負責發現館的策佈展工作，副局長許春梅指出，將呈現大甲溪的生命奇境。（王文吉攝）

花博發現館採用再生塑化磚，使視覺穿透引入綠意、降低空調耗能。（王文吉攝）

花博發現館採用再生塑化磚，使視覺穿透引入綠意、降低空調耗能。（王文吉攝）

花博發現館保留現地樹種，展館規劃與現有老樹融為一體。（王文吉攝）

花博發現館工程進度超前，建材採用再生塑化磚，並利用太陽能光電板及節能雨水回收系統，打造室內展區。（王文吉攝）

花博后里森林園區標榜「森林裡面的展覽館，也從展覽館裡長出森林！」（王文吉攝）

林佳龍視察花博森林園區。（王文吉攝）

2018台中世界花博后里森林園區預定2月中旬完工，市長林佳龍25日率市府主管前往視察，他致詞時表示，探索館作為遊客服務中心，希望讓大家從入口就體驗花博特色，而發現館將展出台中的生物多樣性，讓遊客發現台灣的美麗，歡迎大家來聆聽花開的聲音，體驗三大園區花馬樂園、花果原鄉及水岸花都的魅力。

后里森林園區內的探索館、發現館，由潘天壹建築師事務所規劃，除保留現地樹種，並採用再生綠建材，展期結束後可回收再利用，落實永續理念。林佳龍在建設局長黃玉霖、研考會主委柳嘉峰、教育局副局長許春梅、后里區代理區長張大春等人陪同下聽取簡報並視察工程，立委洪慈庸、市議員陳本添也到場關心。

森林園區探索館、發現館均為地上1層的臨時性建築物，規劃與現有老樹融為一體。建設局長黃玉霖自豪表示，以盡量不砍樹、不移樹、尊重自然環境的工法，配合既有樹位配置空間，並使視覺穿透引入綠意、降低空調耗能，提供自然動線，創造良好展覽空間，預定今年2月完工。

「森林裡面的展覽館，也從展覽館裡長出森林！」林佳龍表示，很高興展館進度均達標，探索館及發現館保留林木地貌及樹種，與自然共生，其中探索館規劃為遊客服務中心，希望讓大家從入口開始就體驗到花博特色，去探索不一樣的感受，極具特色也富含意義。

至於發現館完工後，將交由教育局策佈展，副局長許春梅透露，內容將呈現石虎生態，並以「國寶魚」櫻花鉤吻鮭，帶出台中「母親之河」大甲溪流域的故事，從高美濕地至大雪山高峰，海拔橫跨3886公尺，展現生物多樣性，帶領遊客瞭解水圳、農業及文化發展歷程。

林佳龍也說，花博三大展區1天應該是逛不完，鼓勵民眾可以安排過夜遊程，來台中市搭乘綠色運具樂遊慢活，而花博盛會也將帶動地方經濟發展，尤其麗寶渡假區最高興，他們除了福容大飯店外，還要興建青年旅館，OUTLET二期、賽車場也都在擴建中。

林佳龍最後強調，市府重視工程品質、進度及安全，施工過程中難免對地方造成不便，將持續要求周邊工安及加強品管落實，盼對地方影響降至最低。立委洪慈庸表示，她十分期待花博盛會，特別參與視察，看看工程進度，希望如期如質完成，帶給大家耳目一新的感受。

建設局指出，探索館目前預定進度71.62%，實際進度71.85%，規劃有售票處、資訊站、醫療站、紀念品販售處等，提供遊客服務，展館特色亮點為建材可回收；發現館預定進度81.09%，實際進度81.65%，建材採用再生塑化磚，並利用太陽能光電板及節能雨水回收系統，打造室內展區。

(中時)