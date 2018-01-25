圓林園搶啟用卻未完工 水池旁救生柱沒掛救生圈

2018年01月25日 15:13 中時 謝瓊雲

寒假到來，圓林園成為民眾親子野餐、放風箏的熱門景點。（謝瓊雲攝）

圓林園公園內親水生態池景色優美，吸引民眾帶幼兒駐足拍照打卡。（謝瓊雲攝）

有民眾向員林市公所反映公園內水池旁沒有救生設備，記者實地探訪發現救生柱上空空如也，只剩下「請勿竊取」標語。（謝瓊雲攝）

全彰化最大的草地公園「圓林園」月中開幕，成為南彰化熱門野餐與親子休憩景點，但員林市公所接獲民眾反映水池旁救生柱未掛救生圈，疑似遭竊、安全堪慮，對此縣府水資處指目前工程尚未全部完工，應是承包商怕救生圈被偷全部收起來，會了解後請廠商盡快掛回。

圓林園為彰化縣首座多功能防災公園，寒假到來，更成為熱門休憩景點，不少親子在此放風箏、野餐，吸引許多民眾在此騎單車、散步休閒；尤其夜間在燈光投射照明下，呈現不同風情，人潮更多。

員林市長張錦昆表示，公所同仁與清潔隊近日接獲民眾反映，指每逢周末過後，滯洪池公園就會遺留不少垃圾影響市容觀瞻；圓林園隸屬縣府直接管轄，因此已數度轉知水利處派員前來清理，呼籲民眾與遊客離去時，應順手把垃圾、寵物糞便帶走。

張錦昆說，公園內無專責管理人員，水池旁又救生柱掛的救生圈又不翼而飛，安全問題堪慮。記者25日實地到場也發現，平日白天已有許多親子、學生到圓林園放風箏、野餐，水池旁豎立醒目「請勿戲水」標語，兩旁救生柱上空空如也、疑似失竊。

水資處下水道科指出，目前工程尚未全部完工，仍在最後收尾、細節改善階段，主建築封閉未開放，但一樓廁所可供使用，是否放置垃圾桶仍在評估，主要還是得靠遊客自己發揮公德心。

水資處表示，公園內現有水池深度僅50公分，但在汛期來時整座公園將可蓄水調解排水，經了解發現是廠商便宜行事，怕失竊才將救生圈全部收起來，已要求全數掛回。

(中時)