疏通春節運輸壓力 陸渝貴高鐵今全線通車

2018年01月25日 15:15 中時電子報 李靖棠

據大陸澎湃新聞網報導，持續快速發展的大陸高鐵，將在今年春節前夕，西南部再添一條交通動脈，連結貴州與重慶兩地的渝貴高鐵，正式在今日上午通車。這條耗時7年多的高鐵，成為繼西成高鐵開通後，讓過去深受高山破碎地形所限的西南地區交通，得以高速化的功臣之一。貴陽至重慶之間的旅行時間，將從現今的10小時，大幅縮減為2小時，讓西南一日圈的範圍再次擴大。

不來感受一下嗎？渝貴鐵路即將通車啦！

從2010年開始動工，從重慶西站出發、途經綦江、桐梓、遵義、息烽，終點為貴陽北站的渝貴高鐵，全長約347公里、共設有12座車站，最高時速設計為200公里，總投資經費約531.09億人民幣（約2,425.9億台幣）。受到貴州境內喀斯特地形與多山多穀影響，渝貴高鐵途中有打通了眾多隧道與新建橋樑，包含長5.3公里的新白沙沱長江特大橋和1.1公里長的夜郎河雙線特大橋。這高鐵將使用CRH2A非統型動車組，車組最高時速可達250公里。

連結重慶和貴州之間的渝貴高鐵，於今日上午正式通車。（圖/中新社）

今日通車的渝貴高鐵，工作人員穿著代表西南少數民族的傳統特色服裝合影。（圖/中新社）

今日通車的渝貴高鐵，也同時公布車組員與駕駛的服裝造型。（圖/中新社）

渝貴高鐵通車後，不僅讓大陸西南省份春節春運得以疏散，未來更將與蘭渝鐵路、貴廣客專等幹線連結，讓大陸西南與華南地區得以快速連結；據估算，未來重慶至廣州，最快的鐵路旅行時間將從現在約12小時，大幅縮短至7小時10分。此外，除了往珠三角地區外，也將首次從成都重慶開通往雲南昆明的高速動車，重慶到昆明耗時將縮短至4小時10分、而從成都出發，也將在7小時內抵達。

(中時電子報)