疏通春節運輸壓力 陸渝貴高鐵今全線通車

穿著苗族傳統服飾的女孩，以歌舞慶祝渝貴高鐵通車。（圖/新華社）

友善列印
中時電子報

據大陸澎湃新聞網報導，持續快速發展的大陸高鐵，將在今年春節前夕，西南部再添一條交通動脈，連結貴州與重慶兩地的渝貴高鐵，正式在今日上午通車。這條耗時7年多的高鐵，成為繼西成高鐵開通後，讓過去深受高山破碎地形所限的西南地區交通，得以高速化的功臣之一。貴陽至重慶之間的旅行時間，將從現今的10小時，大幅縮減為2小時，讓西南一日圈的範圍再次擴大。

冷氣團南下 陸豫鄂蘇皖多省發出暴雪警報

不來感受一下嗎？渝貴鐵路即將通車啦！

從2010年開始動工，從重慶西站出發、途經綦江、桐梓、遵義、息烽，終點為貴陽北站的渝貴高鐵，全長約347公里、共設有12座車站，最高時速設計為200公里，總投資經費約531.09億人民幣（約2,425.9億台幣）。受到貴州境內喀斯特地形與多山多穀影響，渝貴高鐵途中有打通了眾多隧道與新建橋樑，包含長5.3公里的新白沙沱長江特大橋和1.1公里長的夜郎河雙線特大橋。這高鐵將使用CRH2A非統型動車組，車組最高時速可達250公里。

連結重慶和貴州之間的渝貴高鐵，於今日上午正式通車。（圖/中新社）
今日通車的渝貴高鐵，工作人員穿著代表西南少數民族的傳統特色服裝合影。（圖/中新社）

今日通車的渝貴高鐵，也同時公布車組員與駕駛的服裝造型。（圖/中新社）

渝貴高鐵通車後，不僅讓大陸西南省份春節春運得以疏散，未來更將與蘭渝鐵路、貴廣客專等幹線連結，讓大陸西南與華南地區得以快速連結；據估算，未來重慶至廣州，最快的鐵路旅行時間將從現在約12小時，大幅縮短至7小時10分。此外，除了往珠三角地區外，也將首次從成都重慶開通往雲南昆明的高速動車，重慶到昆明耗時將縮短至4小時10分、而從成都出發，也將在7小時內抵達。

(中時電子報)

文章來源：渝貴鐵路今日全線開通運營，重慶至貴陽2小時可達

更多精彩新聞請見兩岸頻道！
冷氣團南下 陸豫鄂蘇皖多省發出… 自行車手28日齊聚黃浦　廣州再迎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。