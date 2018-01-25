比中國買貴近5成！印度購俄S400導彈談判失敗

2018年01月25日 15:26 中時電子報 蔡萱

就在俄國已經向中國運送出射程涵蓋全亞洲的S-400導彈系統之際，印度也積極和俄國就購買S-400進行談判。不過印度官員近日透露，兩國的S-400導彈交易相關談判未能達成協議，因為雙方在價格、訓練、技術轉讓等方面的差異過大，尤其是俄國開出的價格過高，單價足足比俄國出售中國高出5成。

據美國《國防新聞》報導，印度高級國防官員在和俄國防出口公司（Rosoboronexport）談判說：「俄國要求出售5套S-400系統要價55億美元（約新台幣1,650億元），以及高昂的訓練費用，並拒絕讓3種導彈的任何技術轉讓」。這名官員也說，俄國同時也拒絕提供零件和服務項目。

另一名印度國防部官員也表示，俄印的關於S-400的最終協議不會在近期簽署，印度不會花超過45億美元以上的價格購買。印度也希望協議內容一定要包括近來莫迪政府主導的「印度製造」政策，包括在印度生產零部件以及導彈的售後服務。

印度有望繼中國之後，成為第二個擁有俄製S-400的國家。而據日前俄國《塔斯社》報導，俄國於2015年4月宣布與中國簽署了出售4個營的S-400防空系統的合約，總金額只有約30億美元（新台幣900億元）。俄國日前也已經交付給中國的S-400運往中國。

俄國防出口公司（Rosoboronexport）目前不願對此評論。

印度總理莫迪和俄國總統普丁在2016年10月簽署了出口S-400防空導彈系統的協議。印度表示，印度國防部在2015年批准以45億美元購買5套S-400系統，這也是印度價格的底線。

一名資深的印度空軍軍官表示，「印度軍方去年在俄國已經試射了2發導彈，但我們的防空部隊人員需要接受強化訓練，才能在系統交付前真正掌控S-400系統。」

S-400防空導彈系統可進行從超低空到高空、從近程到遠程的的各類導彈，攔截對象從戰機、巡航導彈到戰術彈道導彈，可同時制導多枚導彈、攻擊多個目標，尤其適合在強烈的電子干擾環境下作戰。而且可以針對不同的類型目標，採用3種攔截導彈，分別為遠程40N6、中程48N6、近程9M96，其中新型的40N6遠程導彈射程可達400公里。

(中時電子報)