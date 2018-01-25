女兒撿29萬給媽1千元 害媽一起被逮送法辦

游姓女子看到地上裝有29萬元的包包，順手就直接撿走。（張穎齊翻攝）

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游姓女子看到地上裝有29萬元的包包，順手就直接撿走。（張穎齊翻攝）

基隆市1名OK便利商店男店長22日中午12時許，因為要將29萬餘元的營業額存進郵局中，而提著包包趕赴郵局，卻在行經南榮路途中包包不慎掉到地上，不久就被1名女子撿走，還拿回家給母親花用。報案後，警方在2小時內火速破案，將女子及母親各依侵占失物罪、贓物罪函送基隆地檢署偵辦。

南榮派出所長傅雄麟表示，拿走包包的游姓女子（30歲），家住附近，平時沒有在工作，當時行經南榮路時看到地上的包包時，趁車子來回、路上無人之際，順手將包包撿走，並拿回家和母親分贓，不知情的母親還因此花了1000多元。

超商店長不慎將裝有29萬元營業額的包包遺失在路上。（張穎齊翻攝）

當時店長將走到郵局時，才發現身上裝有29萬多元的包包不翼而飛，回現場查看時卻怎麼都找不到，於是立即向派出所報案。警方獲報後，火速調閱現場監視錄影器，發現是1名身穿桃紅衣的女子拿走，2個多小時到鎖定目標，將游女傳喚到案。

游女表示，因為看到地上有包包就直接拿走，不知道自己這樣是竊占的行為，並將1000多元拿給50多歲的母親花用。

警方表示，母女倆的行為已經觸法，經訊後將游女及游母各依侵占失物罪及贓物罪函送基隆地檢署偵辦。此外，失而復得的店長也連忙向警方稱謝，對於警方辦案效率，予以肯定。

(中時)

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