搶救3塊名人題字銜牌 金門縣文化局：撿到寶！

2018年01月25日 15:36 中時 李金生

古崗社區發展協會理事長董森堡會同金門戰地史蹟學會搶救歷史文物，送回金門縣文化局收藏。（金門戰地史蹟學會提供）

台北市聞名畫廊負責人張勝浪表示，這3塊有歷史的銜牌相當珍貴。（李金生攝）

木質銜牌背面有遭到蟲蛀，明顯斑駁情形。（李金生攝）

呂坤和局長表示，將委請專家消毒殺蟻後，原樣妥善保存於該局的典藏室裡。（李金生攝）

朱子祠老照片顯示有4塊銜牌懸掛大門左右，但其中「金門縣文獻委員會」不知流落何方？（陳自強提供）

由書法大家于右任等3位名人題字，見證金門縣文化局歷史進程的木質銜牌，竟淪為垃圾遭丟棄在古崗村民祖墳，所幸被金門戰地史蹟學會據報拾回送還。呂坤和局長開心表示：「撿到3塊寶！」強調這些都是文化局的一部分，將委請專家妥善清理後，好好珍藏下來。

日前，古崗耆老董金安發現祖墳旁遭人傾倒廢棄物，古崗社區發展協會理事長董森堡會同金門戰地史蹟學會陳自強等人前往勘查，意外發現垃圾堆中有前監察院長、書法名家于右任親題的「金門縣社會教育館」、曾任司法行政部長谷鳳翔題寫的「中華文化復興運動推行委員會金門分會」及首任國立中央圖書館館長和外雙溪故宮博物院長蔣復璁題的「金門縣立圖書館」等3塊見證金門縣文化機關演變史，也是縣文化局「前身」的木質銜牌。

陳自強偕該會監事王建進將它們送回文化局，局長呂坤和高興表示：「這些是金門之寶！」都是文化局的一部分，將委請專家消毒殺蟻後，原樣妥善保存於該局的典藏室裡。

呂坤和指出，金門在1959年創設「金門縣立圖書館」，推動基本社教工作，至1961年改制「金門縣立社會教育館」，迄1966年對岸推動文化大革命運動，蔣中正總統成立「中華文化復興運動推行委員會」反制，由谷鳳翔擔任秘書長及副會長，研判這3塊銜牌應該都是在1959年至1967年左右，由當時金防部首長邀請他們題字製作。

至於它們為何被當作垃圾丟棄，呂坤和也推測是1990改制為縣立文化中心時，一起被拆卸下來，一直放在倉庫裡，後來大掃除時被無知的人當成廢棄物丟掉，才會在外流浪了快20年。他3年前剛上任時，也曾發現3幅價值上百萬元，已故畫家陳庭詩的版畫，被當作廢棄物丟掉，還好及時搶救下來。

熟悉古文物鑑價的台北市聞名畫廊負責人張勝浪，今天剛好在該局協助鄭善禧大師佈展工作。他也表示這3塊有歷史的銜牌相當珍貴，「當代草聖」于右任題寫的紙本，價值將落在40至50萬元之間。

陳自強表示，他手上剛好還保留一張早年縣立圖書館所在的朱子祠老照片，當年還有「金門縣文獻委員會」的銜牌與這3塊掛在大門左右，但目前不知流落何方？若有民眾知其下落，可通知文化局領回，補足歷史遺缺的一塊。

(中時)