賴素如被控收賄判刑9年 最高法院撤銷

前台北市議員賴素如涉雙子星案被判9年，案到最高院裁撤銷有罪判決發回更審。（本報系資料照片）

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雙子星大樓開發弊案，一審認定前台北市議員賴素如，擔任市議員時索賄1500萬元、收受100萬元賄款，在議會提案護航太極雙星公司，將她判刑10年，高院改判刑9年，最高法院認為本案仍有諸多疑點尚未釐清，撤銷有罪判決發回更審。

賴素如被訴隱匿寄藏貪汙所得、公務員財產來源不明部分，一二審都認定檢方舉證不足判她無罪，檢不服提上訴，最高法院認為與刑事妥速審判決法要件不符，駁回確定；另外，太極雙星團隊金主程宏道，二審依行賄罪將他判刑8月，因未上訴已告確定。

賴被控在雙子星大樓開發弊案索賄，並約定分100萬、300萬、600萬元3階段給付，白手套彭建銘依約先給付100萬元給她後，賴在議會提案通過開發案，但市議會臨時大會議決將附加但書刪除，因此業者沒有給付餘款，賴女後來也將百萬賄款退還。

台北地院認定賴素如索賄1500萬元，將她重判10年，高院認定彭建銘從未表示賴素如要求將1000萬元賄賂提高至1500萬元，因沒有監聽譯文外的補強證據證明，改認定賴期約1000萬元、收賄100萬元，依公務員對職務上行為收賄罪將她判刑9年、褫奪公權9年。

案經上訴，最高法院認為原判決認定彭建銘「一手在胸前比一圓弧形、另一手以手勢比1」等動作，賴女以「微笑」表示同意，因而達成期約賄賂的合意，但為何賴女只憑手勢就知悉彭向她行賄，且只以微笑表示同意，這些疑點高院尚未釐清，將有罪判決撤銷發回。

(中時)

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