2018年01月25日 15:38 中時電子報 蔡曉婷 、 李昀 、中天新聞/李依純 、中天新聞/李依純

劉畊宏稍早現身回應房子一度遭查封傳言。（圖／中時資料照片）

爆家被查封 劉畊宏現身駁斥「小孩不會露宿街頭」

劉畊宏日前被本報獨家報導疑遇財務危機，位於深坑的房產去年一度被查封，還被爆出曾拿這房子做三胎貸款，今(25日)劉畊宏帶老婆與三個寶貝一家五口宣傳3/17「2018愛奇兒日」公益活動，被問此事他強調「我們非常好」，並說目前家住得很舒適，不會讓三個小孩露宿街頭。

劉畊宏去年帶大女兒「小泡芙」上實境秀《爸爸去哪兒5》獲得廣大人氣，未料近日卻被爆料私下拿位於深坑的房屋做三胎貸款，房子去年11月初遭查封，但不久後被撤銷，估計他向銀行借的擔保債權金額前後共有1400多萬，但劉畊宏先前被問此事，低調表示：「應該沒有吧」。

今劉畊宏和妻子王婉霏、兒子「小宇恩」、女兒「小泡芙」和「姍姍」一家五口替天使心家族基金會活動站台，發揮滿滿正能量，王婉霏宣布拋磚引玉先捐出50萬，劉畊宏則打趣說：「家裡的財務大臣說要捐，我們就一定要捐」，並表示十分榮幸能和大家一起分享愛、幫助需要的人。

聯訪時劉畊宏先說明，自己這幾天和小孩去錄《爸爸》春節特別版，手機被沒收，因此未受訪過，目前報導的來源都是匿名爆料，他是昨天回台北前才得知這個消息，當下就問了坐在一旁負責家中管錢的老婆，王婉霏則笑說如果是真的，比較需要「挫」的應該是她。

對於查封傳言，劉畊宏正式回應：「我們非常好」，並說全家人現在都健健康康活著，住在舒適的家中，小宇恩、小泡芙、姍姍不會露宿街頭，他的工作狀況也很順利，貸款沒有遲繳問題，「我們不富有但很富足」，雖然住的不是豪宅，但請大家別擔心。

消息曝光後，王婉霏笑說許多久未聯繫的朋友都打來關心他們家情況，還有朋友打給她媽媽問「沒事吧」，他們夫妻倆則一笑置之，至於是否能預告《爸爸》春節特別版的劇情？劉畊宏賣關子說：「我只能說不只帶小泡芙去」，至於多帶了哪個寶貝參與，就請大家看正片播出揭曉謎底。

(中時電子報)