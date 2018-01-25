自行車手28日齊聚黃浦　廣州再迎體育盛會

2018年01月25日 15:43 旺報 黃冠智

去年年底，盛大的廣州黃埔馬拉松賽事讓市民念念不忘，廣州將再迎體育盛會。2018黃埔區首屆自行車騎行派活動，28日舉行，全程100公里，線路縱貫黃埔區、廣州開發區等重點景觀路段。活動以「改革風、開放潮、創新路」為主題，顯現出廣州國際科技創新樞紐核心區盛景。

該活動由黃埔區政府、廣州開發區管委會主辦，黃埔區體育局、廣州聚能體育發展有限公司承辦，600個名額剛開放，18個小時內就被瘋搶完畢，備受自行車騎友的熱捧。

選手將於活動當日上午8：30出發，從南海神廟出發，途經廣州開發區發祥地西區、中新廣州知識城，最後抵達廣州科學城。

承辦方負責人說：「100公里騎行，預估最快的選手騎完全程，只要近3小時。結束時間設定在14：30，民眾可以用每小時15公里的速度完成，喜歡慢慢看風景的選手不用擔心。」

不計時、不設排名、不封閉賽道，活動以全民健身為宗旨，讓人倍感新鮮。騎行挑戰者限時6個小時。為幫騎行選手護航，主辦單位安排超過400人的保障團隊，並用警車開道，每一個路口都派駐了志願者，每個補給點配備3名專業救援人員。

此外，隨隊也有4台機動救護車以備不時之需，為選手提供最安全的騎行保障服務，全程共設置6個補給點，將提供品類豐富的飲品、糕點、水果等供應。

(旺報)