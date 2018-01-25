管中閔抄襲論文是真是假？ 網：證據會說話

暨大碩士生2016年7月3日口試的學位論文，是有正確引用管中閔手稿 (圖中反白字/翻攝自《台灣博碩士論文知識加值系統》網站)

友善列印
中時電子報
綠委爆管中閔抄襲論文？(圖/本報系資料)
《台灣博碩士論文知識加值系統》網站的論文基本資料(圖/翻攝自網站)

管中閔當選台大校長後爭議不斷，從被爆出「未辭台灣大獨董」，有違反利益迴避疑慮，到民進黨立委張廖萬堅接獲檢舉，「管中閔不當引用暨大碩士班學生論文」，被綠營抹黑。但在「台灣博碩士論文知識加值系統」網站可查詢到，暨大碩士生2016年7月3日口試的學位論文，是有正確引用管中閔手稿，並不是「管中閔引用碩士生論文」。

在《台灣博碩士論文知識加值系統》搜尋暨大碩士生張瑋玲的「ECFA貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析」論文，可查到參考文獻中第14點，是引用張生的指導教授陳建良、管中閔在2016年5月6日投稿到《網路與貿易研討會》手稿。從這裡可以看出，是先有手稿後，學生才引用，並非綠營爆料者說的「管中閔抄襲張生論文」。

對此，網友們在《批踢踢實業坊》罵聲不斷，覺得綠營為了不讓管中閔上任，什麼「奧步」都出來了，「誰抄誰證據會說話」、「真相如何重要嗎，抹糞成功就好了」、「其實抄襲的新聞一出來就會有一批人深信不疑，加上刻意操作，這標籤怎麼澄清都撕不乾淨」、「有引註也不見得就沒有抄襲，就讓子彈飛一會兒吧」。

(中時電子報)

搶救3塊名人題字銜牌 金門縣文… 童子賢：台灣已成為亞太區最重要…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。