管中閔抄襲論文是真是假？ 網：證據會說話

2018年01月25日 15:52 中時電子報 莊楚雯

綠委爆管中閔抄襲論文？(圖/本報系資料)

《台灣博碩士論文知識加值系統》網站的論文基本資料(圖/翻攝自網站)

管中閔當選台大校長後爭議不斷，從被爆出「未辭台灣大獨董」，有違反利益迴避疑慮，到民進黨立委張廖萬堅接獲檢舉，「管中閔不當引用暨大碩士班學生論文」，被綠營抹黑。但在「台灣博碩士論文知識加值系統」網站可查詢到，暨大碩士生2016年7月3日口試的學位論文，是有正確引用管中閔手稿，並不是「管中閔引用碩士生論文」。

在《台灣博碩士論文知識加值系統》搜尋暨大碩士生張瑋玲的「ECFA貨品貿易早收清單對臺灣出口中國大陸之影響：差異中差異模型之分析」論文，可查到參考文獻中第14點，是引用張生的指導教授陳建良、管中閔在2016年5月6日投稿到《網路與貿易研討會》手稿。從這裡可以看出，是先有手稿後，學生才引用，並非綠營爆料者說的「管中閔抄襲張生論文」。

對此，網友們在《批踢踢實業坊》罵聲不斷，覺得綠營為了不讓管中閔上任，什麼「奧步」都出來了，「誰抄誰證據會說話」、「真相如何重要嗎，抹糞成功就好了」、「其實抄襲的新聞一出來就會有一批人深信不疑，加上刻意操作，這標籤怎麼澄清都撕不乾淨」、「有引註也不見得就沒有抄襲，就讓子彈飛一會兒吧」。

(中時電子報)