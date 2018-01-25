冬遊野柳賞女王頭、「貢寮鮑假日小棧」嘗海味

此時正當「貢寮鮑」產季，新北市府也特邀知名餐廳與主廚設計創意料理。（圖為「三杯花雕九孔鮑」，新北市政府漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

冬遊北海岸、看野柳女王頭，賞碧海藍天美景，也別忘了品嚐「尚青」海味！想買新鮮的貢寮鮑回家料理，週末假日在台二線旁貢寮鮑假日小棧，可以從養殖戶手中購買最新鮮的貢寮鮑，只在龍洞到澳底間5個地點！來到貢寮的朋友千萬不要錯過喔！

野柳「女王頭」。（達志影像／shutterstock提供）

貢寮區漁會理事長陳國光表示，許多遊客到貢寮遊玩除了想知道要到哪裡吃貢寮鮑料理，還會詢問要到哪裡可以買貢寮鮑，為了服務大家，新北市政府與貢寮區漁會輔導貢寮區漁會產銷班養殖戶。

貢寮鮑假日小棧在210前的周末都會在臺二線旁販售貢寮鮑，走過經過不要錯過喔！（新北市漁業處提供）

今年在台二線旁「貢寮鮑假日小棧」開賣新鮮貢寮鮑，現在正是貢寮鮑產季，貢寮鮑入年菜好吃又澎派，歡迎大家購買，或是到貢寮當地餐廳享用美味貢寮鮑料理！無法到現場的朋友也可以透過漁會網站訂購新鮮貢寮鮑。

野柳海洋世界的海豚表演。（台灣動物社會研究會提供）

農業局長李玟表示，「貢寮鮑」是新北市政府推廣在地優質九孔及黑盤鮑所建立的品牌，並輔導業者自主管理取得新北市「農漁產品安心標章」認證，今年也將持續輔導業者申請「產銷履歷」，若申請成功更可以讓全國看到貢寮鮑「安心、在地」的優勢，帶動貢寮鮑知名度及銷售！請大家多多支持在地優質水產品。

貢寮鮑假日小棧開張時間到2月10日前假日10:00~16:00，在台二線龍洞到澳底間共有5個地點，可以向貢寮區漁會所屬產銷班養殖戶購買最新鮮的貢寮鮑！走過路過可不要錯過這東北角冬季限定貢寮鮑!

貢寮鮑假日小棧販售地點在貢寮澳底到龍洞灣之間共計5處。（新北市漁業處提供）

貢寮鮑假日小棧地點（2月10日前假日10:00~16:00）各小棧實際經營時間可能會受天候影響，建議可事先打電話洽詢預訂

台二線94K處（澳底灣民宿旁張先生 0939-805230

台二線93K處（火炎山公車站牌旁）吳小姐 0939-531152

台二線93.5K處（海大牧場旁）楊先生0975-733818、張先生 0937-280070

台二線92K處（船裡塢公車站牌附近）李先生 0980868608

龍洞灣龍洞漁港旁(新北市貢寮區龍洞街35-3號)鄭先生 0932-163018

(中時電子報)

貢寮鮑假日小棧販售地點在貢寮澳底到龍洞灣之間共計5處。（新北市漁業處提供）

新北市貢寮海鮮餐廳名冊。（新北市漁業處提供）
漁會生鮮貢寮鮑
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