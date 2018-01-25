飲料店限塑後調降價格 顧客直呼「佛心來的」

2018年01月25日 16:09 中時 林和生

飲料店老闆陳靖明配合限塑政策，主動降價回饋客人，讓人直呼揪感心。（林和生攝）

屏東縣萬丹鄉一間飲料店於今年政府頒發限塑令後，隨即在店內公告，宣布茶類飲料降價2元，在萬物飛漲的年代，此舉直接打中顧客內心深處，直呼老闆佛心來的，紛紛掏出新台幣來回應店家貼心舉動。

開業近5年的飲料店座落鄉里鬧區，大街上餐飲店林立，這家打著平價招牌的店面，老闆陳靖明有著自己做生意的堅持；他說，一般茶類飲品原本小杯僅賣10元、大杯15元，「就是薄利多銷」，讓客人買的開心，店家多少賺一點就好。

無奈茶葉連年起漲，抵擋不住成本壓力，去年中旬才決定上調2元，來買的顧客不但沒有怨言，反而建議老闆何不一次漲5元，「找零錢很不方便」，他只是笑笑說，不能一次漲太多啦；今年限塑令公告後，他第一時間又將上漲價格調回，將省下塑膠袋的成本回饋給顧客。

常客侯小姐說，在萬物飛漲、薪水卻沒漲的年代，只能在生活上尋找類似的小確幸，真的要給這種良心店家一個大大的讚。也有客人私下詢問，「這樣不會虧錢嗎？」陳靖明則笑說，大家開心就好。

老闆貼心舉動也逐漸反應在業績上，他說，以往會來買小杯裝的客人，現在都改點大杯，且上午來買、下午也來買，生意明顯變好，平均一天會賣出600多杯，好的時候甚至破千杯，「這結果連自己也沒想到」。

(中時)