陳景峻查看燈節進度 坦言紙風車被「真心換絕情」

2018年01月25日 16:11 中時 曾百村

台北市副市長陳景峻（左二）25日前往華山站貨場，替正在籌備台北燈節作品的藝術家加油打氣。（曾百村攝）

台北市副市長陳景峻（右）25日前往華山站貨場探班並慰勞台北燈節製作花燈的藝術家及工作團隊，並體驗環保回收素材製作花燈的過程。（姚志平攝）

台北市副市長陳景峻25日前往華山站貨場，查看「2018台北燈節」進度，同時探班正在創作的藝術家們。會後陳景峻坦言，目前進度「有點落後」，但他相信會迎頭趕上，不過被問及紙風車劇團一事時，他落寞表示對方遭「真心換絕情」，之後再也沒跟市府聯繫過。

由於進度小幅落後，昨陳景峻帶著甜湯，前往華山站貨場替創作的藝術家加油打氣；燈節藝術統籌、同時也是知名樂團蘇打綠團長何景揚表示，目前燈節各式花燈除了在台北創作外，另外還有新北五股、台中、嘉義場區製作，絕大部分作品是使用環保素材，雖然燈節的主題仍為保密階段，但保證會讓遊客耳目一新。

除了燈會主軸之外，另外還有遊行踩街以及相關燈光音效等正在籌備；陳景峻說，目前這些都仍在與廠商洽談當中，應該不會有太大的問題，但他認為今年的台北燈節不會出現類似去年世大運的「宮廟花車」，他覺得不適宜，就算有人提案也會被他打槍。

陳景峻也被問及，後續紙風車劇團是否會重回台北燈節之列？陳景峻表示，對方因為這件事情，早認為「被真心換絕情」，之後就沒有跟市府再有連絡，他也替紙風車劇團抱屈，指對方上次也協助北市府舉辦燈節，甚至還因此賠錢，但因為出發點是發揚藝術，所以長久以來，跟北市府的關係就像朋友般互相幫忙，結果搞成最後不相往來，他認為很可惜。

陳景峻坦言，據他目前所知，台北燈節進度目前是微幅落後，但駐站藝術家都相當拚命在趕進度，他判斷最後時刻全體燈節作品應該能夠完成，而且論規模而言，也不會比去年還小，民眾絕對可以期待。

(中時)