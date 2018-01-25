從解剖探生命！台紀錄片《那個靜默的陽光午後》前進MoMA

2018年01月25日 16:11 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「什麼才是活著？生命的延續靠的是什麼？」《靜默》於去年三月上映前後，獲得台灣社會各界極大的迴響。本片所談及的是愛與決定的故事。導演陳志漢運用開放式的角度與細膩的拍攝鏡頭帶領觀眾深入大學解剖課，一同探討生命的價值，紀錄成為在生與死之間溝通橋樑的大體老師，使觀眾可以自然地談論死亡。這部受矚目的紀錄片將在今年二月前進現代藝術殿堂－紀錄片雙週電影節，讓世界看到台灣！

繼去年四月獲選北美最大規模的紀錄片影展－加拿大國際紀錄片影展後(Canadian international documentary film festival, Hotdocs)，這次《那個靜默的陽光午後》[The Silent Teacher] (以下簡稱靜默)前進美國紐約當代藝術館(The museum of modern art)，獲選今年紀錄片雙週電影節[Doc fortnight 2018]放映作品之一。

繼2011年賀照緹導演的《我愛高跟鞋》，睽違近八年之久，今年再次有台灣作品入選。自1929年創立至今的紐約當代藝術館，現在館內收藏了超過15萬件、2萬多部電影以及4百萬幅電影劇照，收藏的領域包括建築、設計、繪畫、雕塑、電影等，其中還有梵谷的《夜空》、高更、畢卡索與安迪‧沃荷等現代藝術家的經典作品。

每年參觀人數可達250萬人次，在當代藝術方面具有重要的地位，常被認為是世界上最大，最有影響力的現代藝術博物館之一。 MoMA是為了「藝術」而舉辦電影節，希望透過舉辦影展活動，純粹以藝術氛圍來建立觀眾對紀錄片與藝術創作的興趣與討論。

本次影展將展出來自世界各地不同文化的創作影片，希望透過不同的文化角度與創作的視野，探討什麼是藝術。而影展，所放映的作品幾乎都是整個北美，甚至全球首映，可以說紀錄片雙週電影節在國際間相當有指標性的影界展覽。第十七屆為期12天的紀錄片雙週電影節即將到來，由MoMA所主辦一年一度的國際紀錄片電影創作盛事。

同時，影展最後三天舉辦慶祝活動，將挑出Jonathan Demme的幾部紀錄片作品，談及他從影的職業生涯，為了追憶這位奧斯卡獎的最佳導演。此次《靜默》能夠獲選，對台灣文化創作是相當大的鼓勵。入選MoMA[Doc fortnight 2018]，代表台灣紀錄片在「當代藝術」的國際舞台上，參與了紀錄片藝術形式上的創新，《靜默》以沈靜凝視的視角，將嚴肅的大體和生死議題，化為人們對生命和愛情的哲思。

2月16日電影首映後會舉行影後座談會，陳志漢導演也將於過年期間從台灣飛到紐約，親自到場與現場觀眾進行影片相關的討論。

放映資訊：

影展開放售票日期為2月2號，放映時間於紐約時間的2月16日，禮拜五下午四點Friday, February 16,4:00 p.m，放映影廳為MoMA (The Roy and Niuta Titus Theaters),T2

(中時電子報)