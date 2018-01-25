獵鷹重型火箭點火測試成功 離發射更近一步

2018年01月25日 16:21 中時電子報 江飛宇

SpaceX公司的第一枚獵鷹重型火箭(Falcon Heavy)，星期三在佛羅里達州甘迺迪太空中心39A發射台上，進行了火箭主引擎測試，火箭發出轟然發生巨響並產生大量白煙，然後重歸平靜。這次引擎測試得到成功，也表示距離它正式發射僅剩一步之遙。

當今太空飛行(space flight now)報導，這場測試在美國東部時間17:30（北京時間17:30）， 27具梅林引擎(Merlin 1D)同時被點燃，推力飆升至約5百萬磅，然後火焰與廢氣在39A發射台的的排焰溝散開。

SpaceX創始人兼首席執行官伊隆．馬斯克（Elon Musk）在推特說：「獵鷹九號表現良好，它產生了相當多的蒸汽與轟鳴，它將在在一個星期左右發射。」

70公尺高的獵鷹重型火箭是在去年底送到39A發射台，準備發射前的安全測試與啟動測試，然而好事多磨，上週遇到美國政府關門政治風波影響，拖延了整個進度，所幸關門事件僅3天，終於在週三可以照原進度執行，外界曾擔心時間拖延會影響安全性，所幸一切順利。

在完成點火測試後的獵鷹重型，將會離開39A發射台，回到SpaceX的機庫進行最後檢查，在確定發射日期後，才會再返回發射台。

獵鷹重型火箭的點火測試實況。

獵鷹重型的發射日程還沒有公布，從SpaceX的資料來看，他們將在1月30日發射另一枚獵鷹9號火箭，地點將在40號發射台，離39A以南大約幾英里處。一般認為兩具火箭不會同一天發射，大概會間隔一兩天，因為這些任務的執行人員是同一套人馬，而基礎設施，包括美國空軍的通訊、追踪和安全網路也不好同時執行。

馬斯克是在2011年公佈了獵鷹重型火箭計劃，當時他表示，它將在2013年首次飛。然而火箭的發展歷程比預測時間要長很多，而且在2015年和2016年間，又遇到兩次獵鷹9型火箭的失敗，所以Space X把主要資源投注在獵鷹9型的安全性上，使獵鷹重型進度放緩。

不過對獵鷹9型的安全檢討，也有助於發展獵鷹重型，畢竟它的推力是獵鷹9型的3倍，滿載 140萬公斤的煤油和液氧推進劑。

馬斯克決定將特斯拉電動車裝在獵鷹重型火箭的酬載段，使特斯拉車成為第一種在太空飛行的民用車。(圖/SpaceX)

為了確保安全，獵鷹重型在第一次飛行時，推力會限制在全力的92％。馬斯克已經決定，第一次任務會把一輛特斯拉電動車放在火箭裡面。

(中時電子報)