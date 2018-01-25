龍崎掩埋場蓋不蓋？ 環團控偽造環評資料 業者駁絕無造假

2018年01月25日 16:20 中時 程炳璋

台南市環保團體聯盟串聯，針對龍崎區掩埋場開發案，25日發動10多位環保人士先到台南地檢署按鈴控告開發單位涉嫌偽造環評資料，再到台南市政府抗議，要求官方提供開發地的水保計畫，希望這項新事證可令全案得以翻盤。歐欣公司回應絕無違法。

龍崎區掩埋場2003年通過環評，2010年通過環境影響差異評估，全案原依法得以興建，但在環團人士與地方里長數年來抗議下，前台南市長賴清德未表同意，掩埋場工程停頓，不過今年1月初，掩埋場現址已開始興建滯洪池等相關工程。

環保團體10餘人25日先到台南地檢署舉發，再到台南市政府丟雞蛋陳情，要求市府提供歐欣案的水土保持變更計畫。

多個環保聯盟團體25日到市府陳情抗議，台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華遞交公文給水利局秘書蔡國銓。（程炳璋攝）

龍崎掩埋場通過環評10餘年，全靠環保團體與地方人士的奔走施壓，官方迫於輿論壓力不敢輕易蓋章，同意興建，但每逢台南市長改朝換代就充滿不確定因素。

台南市多個環保聯盟團體25日串聯，到台南地檢署狀告開發單位歐欣公司的環評資料造假，以「偽造文書」對歐欣提告，環團期待這項新事證，讓全案撤銷，重新評估。

台灣水資源保育聯盟學術召集人陳椒華表示，歐欣公司在2010年提供的環差報告中，欠缺詳盡的「邊坡穩定驗證資料」。評估報告暨無地下水資料，另外附近很多陡坡都涉及安全，在歷經0206的美濃大地震後，未再重新調查邊坡穩定評估，因此具狀向南檢舉發。

環保團體再到永華市政中心，大夥在市府門口吶喊抗議，並蛋洗行政院長賴清德、台南市代理市長李孟諺、經濟部長沈榮津等人的照片看板，表達不滿。

台南市政府水利局主任秘書蔡國銓強調，滯洪池工程是市府依水保法，要求歐欣公司進行水保維護工作，主要是防止土砂沖刷流入牛埔溪，造成下游河道淤積，與開發案進度無關。

蔡國銓表示，既然地方及相關團體對防災工程施作有疑義，已要求歐欣公司停工。環團要求的水保計畫，會在申請後提供，也將在司法調查程序中提出。

歐欣公司回應，本案環評、環差書及水保計畫書皆依法確實載明邊坡穩定分析資料及計算結果；且水保計畫書業經臺南縣政府委託台灣省水土保持技師公會嚴格審查後始獲核可，絕無造假。

(中時)