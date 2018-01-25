台中空汙削減率六都第一 再推空品提升「三支箭」

2018年01月25日 18:03 中時 陳世宗

台中市積極改善空汙展現成果，105年秋冬空汙季協調公私場所降載削減率近9％，六都第一，獲行政院環保署頒發1000萬元獎勵金，25日由市長林佳龍代表受獎。林佳龍說，市府將進一步推出汰換燃氣鍋爐、綠色交通、餐廳場所油煙管制「三支箭」，讓台中空氣持續進步。

行政院環保署25日舉辦「直轄市、縣（市）環保機關協調公私場所降載有成」頒獎典禮，獎勵105年第4季及106年第1季秋冬空品不良季節協調公私場所降載成果表現績優的城市，台中市削減率近9％，六都第一，獲得1000萬元獎勵金。

林佳龍受獎時說，空汙一直是他最重視的議題，擔任立委時就大力主張修正空汙法，就任市長後立即邀集專家學者、環保團體跨局處成立「空汙減量小組」，擬訂並推動86項減量措施，其中19項為全國首創或領先作為。

林佳龍指出，中市訂定全國最嚴鍋爐加嚴標準，補助企業燃油或燃煤鍋爐改用天然氣；要求台中電廠減煤500萬噸，促使中龍鋼鐵建置室內儲倉、正隆紙廠投入近6億元改善空汙設備、豐興鋼鐵投入24.66億元削減汙染排放；率全國之先

協調中火空品不良時配合降載，已成功降載88次。

林佳龍宣布，將進一步推出防治空汙「三支箭」，包括今年底不分大小燃油鍋爐全數汰換為燃氣鍋爐；配合環保署補助推動綠色交通，讓台中目前全國最多70輛電動公車，倍增為150輛電動公車；還有1000家餐飲業者油煙汙染管制改善，將再加碼列管達到2000家。

(中時)