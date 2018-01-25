台中市排污降載拿第一　林佳龍喜拿千萬元

2018年01月25日 16:26 中時 洪安怡

環保署今（25）日公開表揚秋冬空污季協調降載有成的縣市，台中市、新北市分別獲得直轄市組一、二名，台中市長林佳龍獲環保署長李應元頒獎1千萬元。林佳龍說，許多人都誤以為台中空污最嚴重，這次終於洗刷污名，台中的空污改善狀況優於全國平均，在的細懸浮微粒（PM2.5）的減量率以及降載削減率，更是雙料冠軍。

環保署統計2016年第4季到去年第1季，各縣市協調公、私場所降載成績，結果台中市獲得直轄市第1名，獲頒1千萬元，新北市第2名，獲頒800萬元；縣市組則是嘉義縣拔得頭籌，獲頒500萬元，屏東縣、澎湖縣分據2、3名，分別可獲得400萬元、300萬元。

林佳龍說，許多人都誤以為台中市的空污最嚴重，事實上從環保署公布的統計數字來看，台中市空污不只改善最多，還優於全國平均，PM2.5的減量率11.4％，協調降載的削減率是8.7％，雙料冠軍。

林佳龍表示，這次拿到的1千萬獎金，會全數投入於空污防治工作，接下來要推動改善空污的3支箭，一，除了先前2噸以上的鍋爐由重油改為天然氣外，也要促使2噸以下的鍋爐明年底退場；二，電動公車增1倍，從70輛增加至150輛；三，台中目前已管制1千家餐飲業的油煙排放，未來再加碼列管1千家。

環保署表示，這次鼓勵地方主管機關協調轄內污染源主動減量機制成果中，共有80家公私立場所配合主動減量，推動期間減少的硫氧化物、氮氧化物和揮發性有機物共約4497公噸，約相當於台中發電廠機組暫時性停止發電44天。

但有環團質疑，高屏地區空污嚴重，民眾對政府的改善似乎無感。李應元回應，屏東和高雄一樣，氣象條件特別不同，沒有東北季風吹拂，經常呈現靜風狀態，又受到東海岸下來的落山風造成的阻隔，當高屏紅害時，會協調其他縣市同步排放減量。

(中時)