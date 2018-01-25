連鎖服務業的奧斯卡金像獎出爐！全台最傑出店長是她

2018年01月25日 17:01 中時 何書青

台灣連鎖暨加盟協會（TFCA）主辦的「2017傑出店長選拔」今年邁入第20屆，它被喻為「連鎖服務業的奧斯卡金像獎」，全台32家連鎖企業、301位店長，歷經半年激戰，王品集團不僅有4位分別為王品牛排陳慧珊、品田牧場卓立偉、藝奇鄭漢城和石二鍋楊巧薇都奪獎，其中的陳慧珊店長更勇奪第一高分，成為全國新出爐48位傑出店長的致詞代表，今（25日）在總統府分享10年的管理經驗。

陳慧珊大二時進入王品工讀，長榮企管系畢業後持續留在王品體系，憑藉喜歡服務客人的熱忱，讓她一待就是16年，2012年晉升店長，她說：「自己是從基層做起，對同仁更願意以身作則、給予關懷，對待客人當朋友、家人一樣，用自然的服務滿足客人。」她表示，王品是她第一份工作，也將是她的最後一張履歷表。

年僅27歲的石二鍋楊巧薇店長，有「石二鍋沈佳宜」封號，這次她同時獲得傑出店長與個人獎項「面試優異獎」。4年前從成大企管系畢業，參與王品集團第1期新秀培訓計畫，經過1年磨練，成為石二鍋店襄理（同店長），楊巧薇說：「從事餐飲服務是在做自己喜歡的事，很有挑戰也能獲得成就感，擔任店襄理還能把大學所學應用在經營管理門店上。」楊巧薇進入集團第5年已經帶過2家店，讓人才透過輪調歷練，是王品集團比其他餐飲集團在人才培育勝出的關鍵。

王品集團從1999年起參與傑出店長選拔，17年來共拿下24座傑店獎座，獲獎後也持續向上發展，事業處最高主管有6位都曾獲傑店，例如「莆田」黃佳慶總經理、「西堤」王福標副總、「夏慕尼」侯鵬蓉副總、「青花驕」呂意真經理。王品集團培養人才不遺餘力，也給予多品牌歷練機會，同時以提高工作條件、調整薪資水平與季休制度，培養更多優秀人才並根留台灣。

(中時)