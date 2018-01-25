歷經波折 泰國皇家空軍正式接裝T-50教練機

泰國皇家空軍今日首批T-50TH金鷹式高級教練機正式返抵國門。（圖/RTAF)

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中時電子報

泰國皇家空軍向韓國航太訂購的首批T-50TH金鷹式高級教練機，9日自韓國起飛，10日於高雄小港機場技術降落加油後離臺，12日因遭遇亂流飛機受損因而轉降馬來西亞蘇丹阿末沙機場。在經過詳細的檢修後，於今日臺灣時間12時飛抵那空沙旺空軍基地（Takhli airbase），並舉行的歡迎儀式。

活動由T-50TH以兩次衝場開始，第一次衝場由南向北（觀禮臺由左向右）以500英尺高度衝場，第二次則由西向東（往觀禮臺）衝場通過觀禮臺上空。而在飛機降落後滑行至定位，執行本次飛渡交機任務的四位飛行員均為韓國航太原廠試飛員。四位韓國飛行員與六位泰國皇家空軍第三航空師第四聯隊第401輕攻擊中隊的飛行員，共同接受獻花與泰國皇家空軍司令致敬。

泰國皇家空軍T-50教練機飛渡交機路線圖，注意烏雲處表示遭遇惡劣天氣因而轉降。（圖/RTAF)

泰國皇家空軍除了在臉書上直播歡迎儀式外，並製作多張圖表在臉書向國民宣傳T-50TH教練機。介紹金鷹式的整合訓練系統（ITS）/任務支援系統（OSS）、學術/電腦訓練（CBT）、虛擬技術訓練系統（VTTS）、座艙程序教練儀(CPT)、T-50TH模擬器、任務規劃暨歸詢系統（MPDS）、內嵌戰術訓練系統、訓練管理系統（TMS）等全套隨教練機一同引進的飛行訓練模擬軟硬體裝備。這批圖表部分是圖片是在過境高雄小港機場時拍攝。

泰國皇家空軍介紹使用T-50TH可以用較短的飛行時數完成飛行員訓練，而使用L-39信天翁式教練機訓練F-16戰隼、JAS 39獅鷲、F-5老虎二式的飛行員，則需要比T-50TH多5倍的飛行時數。並總結T-50為世界最尖端的戰機訓練技術、內嵌戰術訓練系統可節約可觀經費、培育高性能戰機飛行員，並提升其能力與戰技。

(中時電子報)

泰國T-50教練機駐地 那空沙旺空軍基地

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