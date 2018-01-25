高雄年豐涉賣過期餅乾 塗銷改標已1年多

2018年01月25日 16:35 中時 呂素麗

▲高雄市衛生局與檢警合作查獲年豐食品行涉嫌販售及改標逾期食品，圖為稽查情形。（呂素麗翻攝）

▲高雄市衛生局與檢警合作查獲年豐食品行涉嫌販售及改標逾期食品。（呂素麗翻攝）

▲高雄市衛生局與檢警合作查獲年豐食品行涉嫌販售及改標逾期食品。（呂素麗翻攝）

位於高雄市國民市場的40年老店「年豐食品行」專門賣日本進口食品，衛生局接獲檢舉指業者涉嫌竄改有效日期，販賣逾期食品，報請檢調同步搜索門市、倉庫及莊姓老闆住家，查獲已逾有效日期及疑似改標或塗銷日期的「起司夾心餅乾」等11項食品，現場封存約40公斤。

衛生局食品衛生科長陳建榮說，年豐食品的產品主要是零售或調味品賣給餐飲小吃攤，業者坦承從去年初開始竄改有效日期的標籤，查獲逾期最久的「瀨戶燒鹽」，有效期限是去年 4月20日，逾期9個月，另「優龍」起司夾心餅干，有效日期是去年6月27日，逾期7個月。

衛生局去年7月接獲檢舉，指年豐食品偷改食品有效日期，賣逾期食品，由於檢舉內容十分詳細，衛生局報檢警偵查，保七總隊並到該店購買「薄力小麥粉」及「多福章魚燒組合包」，並反覆與食藥署邊境查驗資料比對，並核對進口廠商外包裝標示，積極蒐集情資，確認年豐食品有竄改有效日期販售逾期食品的事實，即報請檢方聲請搜索票，與衛生局同步進行搜索。

衛生局與檢警查獲年豐食品販售逾期食品，當場封存「優龍」起司夾心餅干、中島薑吐司醬、鮪魚角、丁香橄欖、養生小舖紅白藜麥、蒸肉粉、瀨戶燒鹽、北歐沙拉、薄力小麥粉等9項食品計38.555公斤，疑似改標或塗銷日期的「日清油炸粉」、「綜合調味料」（蝦仁口味）等食品2項計1.13公斤。

(中時)