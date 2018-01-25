電影《金錢世界》贈票活動

2018年01月25日 16:37 中時電子報 中時電子報

導演雷利史考特，馬克華柏格X克里斯多夫普拉瑪X蜜雪兒威廉絲，同台飆戲。

石油大亨尚保羅蓋提（克里斯多夫普拉瑪 飾）的孫子約翰保羅蓋提三世（查理普拉瑪 飾）在義大利遭綁架勒贖，但蓋提家族拒絕支付天價贖金，只有蓋提三世的母親蓋兒（蜜雪兒威廉絲 飾）在前CIA探員弗萊奇（馬克華柏格 飾）的調查與協助下拼命要救回兒子，卻受到蓋提家族的百般阻撓。不可一世的黑金家族究竟隱藏什麼不可告人的祕辛，寧願犧牲家人也不願付出贖金？

有錢不肯救家人，富裕只換來貪欲。

1973年的夏天發生一起駭人聽聞的綁架案，富可敵國的石油大亨尚保羅蓋提的16歲孫子約翰保羅蓋提三世在羅馬被黑手黨綁架勒贖，綁匪向蓋提家族要求1700萬美金的天價贖金，但老蓋提拒絕讓步，絕不付錢，老蓋提的兒子，也是蓋提三世的父親約翰保羅蓋提二世又因奢華度日而散盡家財，也付不出贖金，蓋提三世因此被綁匪囚禁6個月，身心遭受巨創，而蓋提家族遲遲沒有行動，逼得綁匪更割下蓋提三世的耳朵作為要脅，與蓋提二世已離異的前妻蓋兒哈里斯為了拯救自己的兒子，在前CIA探員弗萊奇契斯的協助下，極力跟綁匪談判，與老蓋提針鋒相對，只為在時限內救回兒子。這起綁架案受到媒體極大關注，外界越來越好奇蓋提家族為何寧願讓孫子受到傷害也不願付出贖金，而也漸漸挖出蓋提家族不為人知的黑暗祕辛。

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領票時間：1月30日下午2點起至2月1日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

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(中時電子報)