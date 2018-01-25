電影《金錢世界》贈票活動

電影《金錢世界》。(取自CATCHPLAY官方臉書)

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導演雷利史考特，馬克華柏格X克里斯多夫普拉瑪X蜜雪兒威廉絲，同台飆戲。

石油大亨尚保羅蓋提（克里斯多夫普拉瑪 飾）的孫子約翰保羅蓋提三世（查理普拉瑪 飾）在義大利遭綁架勒贖，但蓋提家族拒絕支付天價贖金，只有蓋提三世的母親蓋兒（蜜雪兒威廉絲 飾）在前CIA探員弗萊奇（馬克華柏格 飾）的調查與協助下拼命要救回兒子，卻受到蓋提家族的百般阻撓。不可一世的黑金家族究竟隱藏什麼不可告人的祕辛，寧願犧牲家人也不願付出贖金？

有錢不肯救家人，富裕只換來貪欲。

1973年的夏天發生一起駭人聽聞的綁架案，富可敵國的石油大亨尚保羅蓋提的16歲孫子約翰保羅蓋提三世在羅馬被黑手黨綁架勒贖，綁匪向蓋提家族要求1700萬美金的天價贖金，但老蓋提拒絕讓步，絕不付錢，老蓋提的兒子，也是蓋提三世的父親約翰保羅蓋提二世又因奢華度日而散盡家財，也付不出贖金，蓋提三世因此被綁匪囚禁6個月，身心遭受巨創，而蓋提家族遲遲沒有行動，逼得綁匪更割下蓋提三世的耳朵作為要脅，與蓋提二世已離異的前妻蓋兒哈里斯為了拯救自己的兒子，在前CIA探員弗萊奇契斯的協助下，極力跟綁匪談判，與老蓋提針鋒相對，只為在時限內救回兒子。這起綁架案受到媒體極大關注，外界越來越好奇蓋提家族為何寧願讓孫子受到傷害也不願付出贖金，而也漸漸挖出蓋提家族不為人知的黑暗祕辛。

【金錢世界】All the Money in the World 震撼預告～2018年2月2日上映 敬請期待

領票時間：1月30日下午2點起至2月1日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

◎活動辦法：

1.在本網頁下方留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「《金錢世界》02.02 戲院見」

再到【中時娛樂】粉絲頁按讚，即可參加抽獎。

【中時娛樂】粉絲團由此去

2. 贈票獎項：首三日電影交換券2張（憑券可於全台各大上映《金錢世界》之首輪戲院兌換入場券乙張，限一般座位使用）。

◎ 得獎公佈：1/30(二)下午2點。得獎名單公布於本網頁，恕不另行通知。

領票時間：1月30日下午2點起至2月1日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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