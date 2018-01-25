管中閔任獨董 前法官蔡玉玲：台大完全知情且核准

2018年01月25日 16:40 中時電子報 林郁庭

管中閔當選台大校長爭議不斷，遭質疑未在遴選過程中揭露曾擔任台灣大哥大獨立董事一事，衍生出利益迴避等社會爭議的風暴。對此，律師及法律學者均表示，台灣大哥大是上市公司，所有資訊必須公開，管中閔的獨董身分也是公開資訊，因此並沒有揭不揭露的問題，因為沒有隱瞞的必要。

臺灣大學法律學系校友、曾任行政院政務委員、地方法院法官的蔡玉玲今在臉書貼發文，指出管中閔擔任台灣大哥大獨董是經過台大核准的，是一件台大參與簽約的事，也是上市公司已經對外公告的公開資訊，「管教授有什麼好隱瞞，有什麼揭不揭露問題？」

蔡玉玲在個人臉書寫道，管教授去當獨董，台灣大哥大還要有回饋金給台大，跟台大簽回饋金契約。指稱這是一件台大已知道且參與簽約的事，因此認為「管教授有什麼好隱瞞，有什麼揭不揭露問題？」

蔡玉玲接著表示，「所有台大校長候選人是被推薦，只需同意被推薦，遴選作業程序沒有要求候選人需一一說明跟各別遴選委員的關係。」她提到，上市公司的獨董就任是重大訊息，所有資訊要對大眾公開公告，「這樣的公開訊息有什麼好隱瞞？這不是揭不揭露的問題，是沒有隱瞞的必要！」

另外，也是台灣大學法學校友，現正擔任世新大學校長的吳永乾表示，遴選委員會是台大依内規組成，台大校長遴選辦法又無候選人必須揭露候選人與遴選委員在同一企業集團擔任董事的規定，因此本案應非該不該揭露的問題。

(中時電子報)