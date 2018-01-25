溪湖糖廠鐵道故事再現計畫 25日開工縣長講故事

溪湖糖廠鐵道故事再現計畫25日由彰化縣長魏明谷等人主持開工。（鐘武達攝）

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溪湖糖廠糖鐵文化園區尚未開發的一隅，有防空洞與百年老榕等景物，都相當有歷史。（鐘武達攝）

古早、古早！彰化縣文化局與與台糖公司為重現溪湖廠糖的文化與歷史，爭取文化部補助3177萬元辦理「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」，將重建五分車站與榕樹區之間的景物，縣長魏明谷25日主持開工，期待完工後的園區，可以為大家「講故事」。

「溪湖糖廠鐵道故事再現計畫」工程基地不到1公頃，是溪湖糖廠文化園區尚未開發的1處秘境，這裡有許多歷史回憶，包括5棵百年榕樹、五分車鐵軌系統，1座車輛迴轉台、1處列車加油站、2個防空洞、以及1座防水池遺址，相當特殊。

台糖中區處經理曾吉松說，鐵道故事再現計畫各區塊設計概念，包括種植花樹的「梅樹花廊」、戶外圖像展架的「回甘走廊」、保留車輛迴轉台以說明甘蔗運輸的智慧與技巧，還將消防水池再利用為遊戲的「光陰砂池」，同時結合榕樹生態與景觀木棧道的「青森圓環」與「大樹教室」，區內鐵皮建築將修建為「方糖店鋪」。

未來，將透過鐵道的軌跡軸線，與2016年年6月完工的歷史建築溪湖糖廠五分車站相互襯托，屆時，糖鐵歷史現場將會再現。

另外，因應年關將屆，溪湖警分局則是趁著開工儀式人潮聚集的機會，在會場進行107年加強重要節日安全維護工作的宣導工作，希望民眾都可以過個安心又安全的年。

(中時)

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