社區實踐 第一科大師生翻轉社區獲獎

2018年01月25日 16:58 中時 郭韋綺

國立高雄第一科大風險管理與保險系，以「管理風險」概念協助旗山區新南社區改造，改變社區特色產業金蕉包、香蕉包銷售模式，幫助包包翻紅熱銷，不但是理論和實務結合的成功典範，也助南新社區獲衛福部社區106年度發展卓越獎肯定。

教授賴麗華表示，旗山被譽為台灣的香蕉王國，其中南新社區居民利用香蕉研發多樣化農產加工品，深獲遊客好評的金蕉包、香蕉包、香蕉饅頭，也為當地社區居民找到第二專長。

她帶著學生走進社區，多次與居民開會討論，完成有共識的管控風險表單；此外，團隊建議社區仍保持現做現賣金蕉包等產品，遊客可提早網路線上訂購告知決定從動線、空間改善，將社區外牆彩繪社區地圖，命名巴娜娜」e故鄉。

以往遊客抱怨金蕉包或香蕉包，只能現做現賣，等得時間長也無法多買分送親友，因此建議社區開放遊客提早網路線上訂購，彈性動員社區人力。如今煥然一新的南新社區，每逢假日觀光人潮，金蕉包、香蕉包在網路上長銷，使得社區產業、經濟都向上提升。

學生陳湧棧說，課程與社區服務活動結合，可多了解傳統產業技術的專業，有種懷念兒時的感覺；學生陳湘菱說，深入查訪社區風貌，總有忙不完創意發想，能將所學實踐並幫助到社區居民，更是成就感十足。

(中時)