老翁欠債遭勒斃分屍兇手判18年 死者家屬：判太輕

樓姓老翁家屬不服命案凶嫌兄弟輕判。（摘自中視新聞畫面）

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中時

9旬樓姓老翁因與友人林仕琅有6200萬元債務糾紛，遭到林家兄弟勒斃分屍後棄置大漢溪、三峽雲森瀑布，前年底意外被登山客發現骸骨，全案才曝光，新北地院今依共同犯私行拘禁罪、共同殺人、共同損壞遺棄屍體，各判林舜銘18年、林宇光14年8月徒刑，林仕琅則依共同犯私行拘禁罪8月，涉犯共同殺人部分則因事證不足不成立。

樓翁家屬到場聽判，直呼「判決太輕」，認為林家兄弟手法太兇殘，且林父唆使兒子去教訓老翁，事後也未勸兒子自首，無法接受判決結果。

中視新聞

檢方調查，92歲樓翁自稱受中華理教總會理事長林松輝授權，優先承購北市中華路西本願寺現址逾三千坪土地，從1991年至2015年間以「違建物拆遷」、「疏通官員變更地目」等名義，陸續向友人林仕琅借4千萬元，並允諾開發完成後歸還6200萬元。

不過，林松輝向林仕琅否認曾收受樓翁金錢，林男長子林舜銘、次子林宇光眼見樓永豐年事已高、名下均無資產，假借開發土地詐騙父親，決定出面替父親出一口氣。

2015年7月19日林松輝先向樓翁騙稱重測土地需借款，樓遂找上林仕琅借錢，林仕琅眼見樓某上勾，佯稱有三峽地主的朋友希望承購中華理教土地，21日把樓騙到三峽臨時租屋處後，林舜銘以自行車橡膠內胎勒住樓某脖子，樓翁當場窒息身亡。

事後為了毀屍滅跡，以雙面鋸、尖刀將樓翁分屍，棄屍大漢溪、三峽雲森瀑布，直至前年12月4日登山客發現人骨，全案才曝光，警方也及時在桃園機場，逮捕準備離境的林舜銘。

父子3人被依殺人、損壞遺棄屍體罪嫌起訴，新北地院痛斥林家兄弟所為對樓翁生命無情剝奪，求頤養天年甚至全屍安葬而不可得，對社會治安造成重大危害，迄今也未與家屬達成和解，量處其刑。

(中時)

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