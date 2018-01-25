中市1禽場測出禽流感病毒 動保處撲殺消毒並嚴控疫情

2018年01月25日 17:08 中時 陳世宗

台中市動物保護防疫處，針對感染H5亞型高病原性禽流感的鴨場，全面展開消毒防範疫情擴散！（陳世宗翻攝）

台中市后里區1處養鴨場，經台中市動物保護防疫處前往抽驗時，初篩呈陽性反應，經送農委會家畜衛生試驗所複驗，24日確診為H5亞型高病原性禽流感。動保處25日進行防疫處置共撲殺1424隻；動保處長林儒良說，該處將持續針對附近家禽場進行消毒採樣，防範疫情擴散。

林儒良指出，為強化禽流感預警監測工作，農委會公告1月16日起至3月31日，鴨隻應檢驗確認無禽流感病毒才可送屠宰場；該處受理鴨農檢驗申請，目前採樣送檢15場次，其中后里區1場養鴨場，確診感染H5亞型高病原性禽流感，動保處共撲殺1424隻。

動保處表示，經撲殺後的鴨隻立即送往化製場化製，同時加強內外場區消毒工作，降低病毒存活機會；另持續針對該案例場半徑1公里內家禽場進行禽流感監測採樣，半徑1至3公里內家禽場並加強消毒及臨床訪視，嚴密監控疫情發展。

林儒良強調，該處已要求轄內家禽業者務必落實自衛防疫及場區清潔消毒工作，徹底執行人車管制、避免與野鳥接觸；業者每日應自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡及產蛋異常下降，應立即通報，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時)