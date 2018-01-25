中市1禽場測出禽流感病毒 動保處撲殺消毒並嚴控疫情

台中市后里區1處養鴨場，經台中市動物保護防疫處前往抽驗時，確診感染。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時
台中市動物保護防疫處，針對感染H5亞型高病原性禽流感的鴨場，全面展開消毒防範疫情擴散！（陳世宗翻攝）

台中市后里區1處養鴨場，經台中市動物保護防疫處前往抽驗時，初篩呈陽性反應，經送農委會家畜衛生試驗所複驗，24日確診為H5亞型高病原性禽流感。動保處25日進行防疫處置共撲殺1424隻；動保處長林儒良說，該處將持續針對附近家禽場進行消毒採樣，防範疫情擴散。

林儒良指出，為強化禽流感預警監測工作，農委會公告1月16日起至3月31日，鴨隻應檢驗確認無禽流感病毒才可送屠宰場；該處受理鴨農檢驗申請，目前採樣送檢15場次，其中后里區1場養鴨場，確診感染H5亞型高病原性禽流感，動保處共撲殺1424隻。

動保處表示，經撲殺後的鴨隻立即送往化製場化製，同時加強內外場區消毒工作，降低病毒存活機會；另持續針對該案例場半徑1公里內家禽場進行禽流感監測採樣，半徑1至3公里內家禽場並加強消毒及臨床訪視，嚴密監控疫情發展。

林儒良強調，該處已要求轄內家禽業者務必落實自衛防疫及場區清潔消毒工作，徹底執行人車管制、避免與野鳥接觸；業者每日應自主觀察家禽健康狀況，若出現疑似病徵、異常死亡及產蛋異常下降，應立即通報，如未依規主動通報，除撲殺不予補償外，另處5萬元以上100萬元以下罰鍰。

(中時)

這男人愛你嗎？5件事洩露情意 慈濟送愛彰化冬令發放打包 孩童…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。