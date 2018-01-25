螺絲釘撒滿地刺破輪胎 警過濾監視器揪元凶

2018年01月25日 17:03 中時 郭韋綺

警揪出是白色小貨車肇禍。(郭韋綺翻攝)

高雄市阿蓮區港後里光德寺往路竹下坑路段地面，日前發生掉螺絲釘掉滿地，造成多輛車中標，輪胎被刺破，大家氣得po社群媒體痛罵沒良心；警方過濾監視器畫面，揪出罪魁禍首是一輛白色自小貨車，竟邊開邊掉螺絲渾然不知，22歲駕駛吳姓司機到案坦承，是因螺絲未捆綁牢固釀禍，願和解賠償被害人損失。

岡山、五甲尾、路竹、阿蓮是南部生產螺絲工廠重區，進進出出螺絲車輛不計其數，本月22日，阿蓮區港後里光德寺往路竹下坑路段，在晚間8時許，有多位民眾駕車經過該路段，遭掉落絲釘刺破輪胎，有人一個輪胎被連刺數支螺絲釘，仿佛機關槍掃過，紛紛po臉書痛罵沒有良心。

湖內警分局阿蓮分駐所員警瀏灠網路，獲悉訊息後主動出擊，所長吳燕成立即指派多名監視器小組成員，以同心圓方式擴大調閱被害人陳述被螺絲釘刺破路段及該時段經過所有貨車。

經過近40小時過濾、抽絲剝繭後，縮小可疑車輛剩17輛，吳所長指示務必找出元凶，給市民一個交代，於是將17輛車主及司機逐一請來阿蓮分駐所比對貨物，最後搜尋出最靠近事故時間點的一輛可疑白色自小貨車，通知22歲吳姓司機將車開來比對。

起先吳姓司機失口否認有承載螺絲，經員警提出調閱監視器畫面，再經吳所長曉以大義後，吳姓司機始坦承掉落螺絲是其所承載無誤，他供稱因想自己承載螺絲出來創業，向朋友借來貨車及8桶螺絲自己先行試載，不知螺絲未捆綁牢固掉落，表示願賠償被害人損失。

網友獲知逮人肇禍元凶，在臉書爭相走告，無不按讚鼓勵員警辛勞，且已有多名被害人前往派出所致謝並登記求償。

(中時)