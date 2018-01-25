內政部爭取6年21億續辦地籍圖重測

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內政部規劃自2019年至2024年辦理地籍圖重測後續計畫第2期計畫，預計辦理92萬餘筆土地重測，相關計劃將耗資21億元，行政院最快今年3、4月將核定。內政部表示，地籍圖重測可協助民眾釐清土地產權位置，經政府重測若無疑義，將可節省民眾自行申請土地鑑界複丈費用。

內政部自65年度推動地籍圖重測至今已有41年，合計完成重測土地面積67萬公頃、816萬餘筆，對於釐整地籍資料、健全地籍管理及保障公私有土地產權，發揮顯著的成效。

內政部表示，目前各地政事務所使用的地籍圖，尚有部分為日據時期所測繪，使用至今已逾百年，因圖紙伸縮、破損嚴重，又因天然地形變遷、人為界址變動等影響，而有圖、地、簿不符的情形，因此，內政部自65年起逐年補助地方政府辦理重測，並優先將人口密集、重大開發及快速發展地區列為辦理地區，以釐整地籍，保障土地財產權益，並作為國土規劃利用的基礎圖資。

內政部指出，地籍圖重測工作近年來每年辦理土地約14萬筆，除可節省民眾申請土地鑑界複丈之費用外，也有效降低地政事務所辦理土地鑑界數量及時間，縮短民眾申請土地鑑界案件待辦日數；地籍圖重測同時辦理都市計畫樁聯測作業，使地籍圖資及都市計畫圖資成果一致，提升都市土地管理效率。

內政部最後提醒，今年度地籍圖重測作業已開始進行，共有新北市等15個直轄市、縣辦理，民眾接到地籍調查通知書時，請依土地法規定到場指界，以確保自身權益。

(中時)

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