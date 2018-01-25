吳斯懷戳破蔡政府謊言 國家財政毫無困難、退撫基金根本不會破產

2018年01月25日 17:21 中時電子報 丁世傑

蔡英文日前接受媒體專訪時表示，年金改革如果不做，將來會影響國家財政穩定、影響經濟發展，在將來幾年會面臨破產。對此，前陸軍中將副司令吳斯懷戳破民進黨蔡政府謊言，指出退撫基金根本不會破產，國家財政也毫無困難。

吳斯懷在臉書指出，退撫基金歷年精算報告揭露的費用最適提撥率為21％～38％，而目前政府規劃的提撥率只有8%～12%，政府只要依法編列預算，承擔最終給付責任，基金根本不會破產。如果年年掏空基金，不補差額，才是基金破產最大主因。

至於國家財政到底如何？吳斯懷也表示，近四年政府稅收超溢，國庫增加近5千億元；政府負債佔國內生產毛額(GDP)40.31%，遠低於日本248%、美國105.2%、加拿大91.5%；推動前瞻基礎建設就要花8仟8百億餘元，國家財政根本毫無困難。

至於軍人退撫制度改革，現役與退役分開處理，從優照顧現役軍人之部分，吳斯懷也強調，現役與退役根本無法切割處理。因為退役軍人未達除役年齡前，仍具後備軍人身份，戰時依法接受動員徵召，編成後備部隊，進行防衛作戰。舉例言之：

假設平均22歲少尉任官

上尉服役最大年限17年，39歲退役，50歲除役，備役11年。

少校服役最大年限22年，44歲退役，58歲除役，備役14年。

中校服役最大年限26年，48歲退役，58歲除役，備役10年。

後備部隊在備役期間，若遇戰時，仍須負責防衛作戰，包括台灣一千多公里海岸線的第一線海岸防衛，機場、港口、重要城鎮、國家重要基礎設施，也是由後備部隊負責。戰時動員這些後備部隊靠誰指揮？就是軍人年改受害者、被羞辱、被糟蹋為米蟲的退役軍人。

吳斯懷痛批蔡政府，粗暴對待軍人，如何期待軍人戰時含笑為國犧牲？請國家依法給付退役時承諾的薪俸，多一分不取，少一毫不行。當軍人無心效命疆場時，國家安全如何確保？

(中時電子報)