「美術帝國」首辦藝術季 「珍愛永恆」鍾邦廸銅雕展

友友建設「美術帝國」首辦藝術季，推出「珍愛永恆」鍾邦廸銅雕展。（柯宗緯攝）

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高雄友友建設「美術帝國」首辦藝術季，邀請銅雕藝術大師鍾邦廸，展出「雲想」、「童顏樂土」系列多項得獎銅雕，展覽時間即起至3月18日上午10點到下午5點。

日前「珍愛永恆」鍾邦廸銅雕展，邀請鍾邦廸大師出席開幕茶會，為來賓帶來作品賞析，並分享創作經歷與故事。鍾邦廸為第一屆金雕獎收藏獎得主，並榮獲第五及第七屆奇美藝術人才培訓雕塑獎、1992年第40屆、41屆南美展雕塑南美獎…等多項大獎。

此次次展出「雲想」與「童顏樂土」系列作品，曾榮獲第11屆南瀛美展雕塑類佳作獎、第45屆中部美展雕塑類德星獎等，同時被奇美博物館、高雄高等行政法院、國立成功大學等多個機構典藏…兩個系列作品皆是鍾邦廸大師經典之作，展出機會難能可貴。

高雄鐵路地下化工程即將於今年8月完工，馬卡道路將併入美術館園區，青海陸橋隨即將於9月開始拆除，美術館第一排正式西移後，大美術館園區將同步啟動由內而外一連串整體改造，讓藝術走進生活，不受館體高牆阻隔。

位於大美術館第一排翠華路的「美術帝國」，超越一般奢華豪宅會館，以生活美術館作定位。建築外部一開始便朝藝術空間的方向建構，外觀移植紐約帝國大廈ART DECO裝飾藝術風格，以明亮對比的色彩、幾何圖形、自然界有機線條等，成為該區藝術建築指標。公設更是以文化搖籃「法式沙龍」為藍本，形塑住戶能欣賞藝術、討論藝術的公共空間。95/121/131坪三種規劃。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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