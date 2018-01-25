恐龍入侵夢時代！ 全台唯一頂樓「旋轉塔」瘋狂玩

2018年01月25日 17:16 中時 柯宗緯

HAPPY100在夢時代購物中心頂樓打造「恐龍探索樂園」，搶攻寒假親子出遊商機。（柯宗緯攝）

全台設在頂樓的瘋狂旋轉塔，驚嚇指數破表。（柯宗緯攝）

寒假到來，是親子出遊旺季。HAPPY100在夢時代購物中心頂樓打造「恐龍探索樂園」，佔地2000坪，超過12項的主題設施，並以「市區裡」的「銅板價」主題樂園與其他樂園做為區分，以打造「全台必造訪的都市樂園」為目的，吸引更多外地遊客來訪高雄，入園票價只要20元，CP值爆表。

該園區引進高6公尺巨無霸恐龍，成為夢時代頂樓的新地標，與夢時代摩天輪相映成趣，是目前超夯的拍照新景點，這也是全台最高的恐龍主題樂園，恐龍探索樂園園區內有超過12種恐龍，並全部皆為互動式的恐龍，搖頭擺尾、眨眼吼叫，讓人身歷其境。

6米高大暴龍、迎賓劍龍、脊龍、冒險谷裡的慈母龍及鯊尺龍、會飛的翼龍、會下蛋的三角龍、可以騎乘的副櫛龍、兇猛的迅猛龍、雙冠龍及溫馴的腕龍及彎龍，還有最可愛的超萌天團-恐龍樂隊，園區超級熱鬧，讓小朋友在玩樂中學習。

除恐龍外，還有許多新穎的玩樂設施：有騎乘冒險踏車尋找鳥兇猛的鯊齒龍跟慈母龍一家「龍」的【飛越冒險谷】，可悠閒鳥瞰整個高雄；還有在火山谷裡駕駛碰碰車急速衝撞的【急速擂台】 。

火山口上的【高空彈跳】；海底大滄龍張嘴隨時被吞噬的【海怪大歷險】；小小考古家最喜愛的【探索古文明】，穿過2層樓高的恐龍化石拱門~來一窺恐龍的骨頭秘密。

在【重游威尼斯】裡跟尼斯湖裡的可愛小恐龍一起遊湖搭船戲水最過癮！另外還有恐龍迷們不可錯過的【勇闖侏儸紀】、【逃離恐龍島】以及超舒壓呃【BB槍射擊】、【射氣球】、【撈魚趣】、【叢林公投王】等精彩主題互動嘉年華。

特別一提的還有斥資重金打造的驚險刺激的【瘋狂旋轉塔】，這是全台灣唯一於頂樓的旋轉塔，驚險刺激挑戰心臟最大極限。

HAPPY 100快樂一百為了歡慶恐龍探索樂園開幕，特別推出超值回饋，於1/25~2/20寒假期間開放免費入場，遊樂套卡原價500元，特價300元，可任選玩5項設施；還有多項超值的優惠活動，提前規劃寒假及春節活動，首選全家總動員的歡樂園地就是HAPPY 100夢時代恐龍探索樂園！

(中時)