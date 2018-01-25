中國點頭 將參加美2018環太平洋軍演

中國海軍艦艇編隊2016年7月13日與美，法與印尼等國海軍艦艇在夏威夷海域進行「環太平洋-2016」演習的畫面。（中新社）

友善列印
中時電子報

中國國防部新聞發言人吳謙1月25日證實，中方已經和美方就2018年環太平洋軍演進行溝通，中方已收到美方邀請。

據《環球時報》報導，中方派人參加了演習中期計畫會，就演習具體事宜和美方進行具體協商。這是中國海軍第3次參加由美國所主導，全球規模最大的海上多邊聯合軍演。而2014年和2016年，中國海軍也先後兩次參加環太軍演。

而在中國做這項宣佈之前，據中央社報導，白宮前國安會亞洲事務資深主任葛林24日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）展望亞洲今年情勢的研討會中說，中國打壓台灣力道升高，華府必須「務實、漸進，並經過審慎評估」支持台灣，而不是衝過頭。他並指出，邀台參加環太平洋軍演恐難達成。

葛林認為，美台之間可能會有一些軍事訪問的提升，例如現役軍事官員的訪問與互動，但就他所了解，川普政府內部似乎對是否邀請台灣參加環太平洋演習，意見分歧。

他指出，如果讓中華民國海軍參加環太平洋軍演，會讓其他參與軍演的美國盟邦，如加拿大及澳洲面臨非常艱難的處境，讓台灣的海軍參與環太平洋軍演「可能無法達成」，「也可能有點衝過頭」。

2014年6月初時，中國海口艦、嶽陽艦，千島湖艦與和平方舟醫院船組成的中國海軍艦艇編隊，起航赴美參加「環太平洋－2014」演習，並執行出訪與醫療服務任務。

而2016年7月12日，中國海軍的西安艦、衡水艦，高郵湖艦與和平方舟醫院船，則與美、法，印尼等國共10艘艦船組成175特混編隊，先後完成了主砲射擊、跟蹤監視商船、小艇登臨檢查、反海盜、海上搜援、離艦支援損管、海上補給，直升機突擊與編隊運動等課目演練。

(中時電子報)

軍事頻道─陸、海、空、軍武、戰略，一次看足

文章來源：國防部證實中國海軍將參加2018環太平洋軍演

歷經波折 泰國皇家空軍正式接裝T… 戰略運輸機隊添新血！解放軍06號…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。