中國點頭 將參加美2018環太平洋軍演

2018年01月25日 17:04 中時電子報 楊幼蘭

中國國防部新聞發言人吳謙1月25日證實，中方已經和美方就2018年環太平洋軍演進行溝通，中方已收到美方邀請。

據《環球時報》報導，中方派人參加了演習中期計畫會，就演習具體事宜和美方進行具體協商。這是中國海軍第3次參加由美國所主導，全球規模最大的海上多邊聯合軍演。而2014年和2016年，中國海軍也先後兩次參加環太軍演。

而在中國做這項宣佈之前，據中央社報導，白宮前國安會亞洲事務資深主任葛林24日在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）展望亞洲今年情勢的研討會中說，中國打壓台灣力道升高，華府必須「務實、漸進，並經過審慎評估」支持台灣，而不是衝過頭。他並指出，邀台參加環太平洋軍演恐難達成。

葛林認為，美台之間可能會有一些軍事訪問的提升，例如現役軍事官員的訪問與互動，但就他所了解，川普政府內部似乎對是否邀請台灣參加環太平洋演習，意見分歧。

他指出，如果讓中華民國海軍參加環太平洋軍演，會讓其他參與軍演的美國盟邦，如加拿大及澳洲面臨非常艱難的處境，讓台灣的海軍參與環太平洋軍演「可能無法達成」，「也可能有點衝過頭」。

2014年6月初時，中國海口艦、嶽陽艦，千島湖艦與和平方舟醫院船組成的中國海軍艦艇編隊，起航赴美參加「環太平洋－2014」演習，並執行出訪與醫療服務任務。

而2016年7月12日，中國海軍的西安艦、衡水艦，高郵湖艦與和平方舟醫院船，則與美、法，印尼等國共10艘艦船組成175特混編隊，先後完成了主砲射擊、跟蹤監視商船、小艇登臨檢查、反海盜、海上搜援、離艦支援損管、海上補給，直升機突擊與編隊運動等課目演練。

(中時電子報)