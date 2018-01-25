《時來運轉》運彩報報 - 詹皇三萬易 騎士過盤難

2018年01月25日 17:13 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

昨日(1/24)現年33歲的大帝詹姆士(LeBron James)在馬刺主場創下NBA史上最年輕得分突破三萬大關的紀錄，在他之前歷史上只有六位球員達成此壯舉，按生涯得分高低排序分別是天勾賈霸(Kareem Abdul-Jabbar)、郵差馬龍(Karl Malone)、小飛俠布萊恩(Kobe Bryant)、飛人喬丹(Michael Jordan)、籃球皇帝張伯倫(Wilt Chamberlain)以及德國坦克諾威斯基(Dirk Nowitzki)。

詹姆士於2003年進入NBA，2017-18賽季是他的第15個球季，他能夠如此年輕就進入3萬分俱樂部除了得分效率極高之外，強壯的身體素質讓大帝生涯無嚴重傷勢，以及八次打入總決賽都是促成此一成就的關鍵因素！按照這樣的態勢，相信詹皇很有機會超越賈霸生涯的38,387分，突破四萬分也並非癡人說夢！

彩迷見證歷史的同時也不能忘了充實自己的荷包！攤開本季詹姆士所屬的騎士隊戰績，開季前十二場5勝7敗，接著打出一波18勝1敗的高潮，近期又以4勝11敗跌入谷底，猶如坐雲霄飛車一般的表現令運彩公司難以準確開立盤口，以讓分玩法來看，運彩過度看好騎士隊，根據統計從開季到現在騎士的46場比賽，若是消費者在讓分玩法看好騎士的對手，總共有36場過盤，贏錢的機率高達78%！

狀態低潮的騎士還需要時間磨合，估計本季2/8交易截止日前騎士會有大動作調整補強。補強前，大力推薦喜歡高賠的彩迷把握機會在不讓分玩法下瞄準騎士的對手獲勝！

(中時電子報)