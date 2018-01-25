掛羊頭賣狗肉 茶葉行成毒品轉運中心

甫成軍的台南市刑大打擊毒品犯罪中心，這個月連破兩起案件，分別起出市價約600萬的安非他命及改造長槍1把，子彈50發，宣示打擊犯罪決心。(莊曜聰攝)

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蘇男假扮茶商，私底下販賣毒品，24日凌晨就逮，2公斤安非他命毒品可供2萬人次使用，危害甚鉅。(莊曜聰翻攝)
蘇嫌代步的名牌休旅車。(莊曜聰攝)

雲林一名46歲的蘇姓男子，3年多前假釋出獄後，表面似乎改過自新，經營茶葉買賣，生意範圍從雲林遠至屏東，「茶葉」交易都是公斤起跳，台南市刑大打擊毒品犯罪中心循線追查，發現他掛羊頭賣狗肉，實際上是個大毒梟，24日循線在屏東市區將人逮個正著，在車上搜出2公斤安非他命，市價約600萬元，訊後依毒品罪移送屏東地檢，並擴大追查毒品來源。

警方調查，綽號「呷菜」的蘇男，之前因持有制式手槍被判入監服刑6年，3年多前假釋出獄，他假扮茶商身分，其實私下都到製毒工廠批貨，賣給雲林以南地區的下游藥頭、藥角，每次交易額度都在百萬之譜，出入則以名牌休旅車代步，但行蹤飄忽難以掌握。

台南市刑大打擊毒品犯罪中心去年底成立，整合各分局緝毒資源、策略，追查毒品源頭，埋伏2個多禮拜，機車、轎車輪流跟蹤，掌握蘇男在屏東販毒，24日凌晨出動警網，趁著他要與對方交易，當場逮人，在車上找到2公斤高純度安非他命，換算下來可供2萬人次使用，蘇男自己則滴毒不沾，卻賣毒害人，危害社會甚鉅。

打擊毒品犯罪中心透過數據分析及布線追蹤，與刑事警察局第六大隊、台北市士林分局、高雄市左營分局、屏東市警局等單位合力破獲這起大宗毒品案件；打毒中心日前也在市區查獲改造長槍及50發子彈，將持有的歐姓男子法辦，宣示打擊犯罪決心。

(中時)

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