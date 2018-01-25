慈濟送愛彰化冬令發放打包 孩童長者齊接力

2018年01月25日 17:25 中時 吳敏菁

慈濟彰化分會靜思堂25日進行彰化地區冬令發放物資打包，超過200位志工參與，從7歲到超過百歲，都加入愛的接力，傳愛給1766戶感恩戶家庭。（吳敏菁攝）

慈濟彰化分會靜思堂25日進行彰化地區冬令發放物資打包，超過200位志工參與，從7歲到超過百歲，都加入愛的接力，傳愛給1766戶感恩戶家庭。（吳敏菁攝）

歲末年終，慈濟志工針對照顧戶與感恩戶進行物資發放、義診、圍爐等溫暖人心。彰化分會靜思堂25日進行彰化地區冬令發放物資打包，超過200位志工參與，從7歲到超過百歲，都加入愛的接力，傳愛給1766戶感恩戶家庭。

彰化地區慈濟冬令發放打包作業，分2條動線「一條龍作業」，依照人口數分大、中、小 包用心裝袋，人人各出一點力，這份愛，將由慈濟志工在冬令發放時，親自送給1766戶慈濟感恩戶家庭。

其中，彰化縣社會處副處長王蘭心及多位社會處專員也來參與打包工作，王蘭心指出，一進到彰化靜思堂就讓人感覺充滿愛的能量，參與打包才知道物資擺放有一定位子，連打包物資袋子也是大愛環保寶特瓶做成的，打包好還繫上感恩與祝福吊飾，這也表示證嚴上人對感恩戶的「尊重」！

王蘭心說，社會處本著政府資源有限，民間力量無窮，看到慈濟慈悲濟世的無私精神，特別帶領業務同仁一起見證慈濟為弱勢者付出，感謝慈濟志工長年為彰化縣低收邊緣戶的關懷與慰問，讓社會更加祥和溫馨。

這次打包的物資有牙膏、毛巾、福慧珍粥、香積飯、香積麵、五穀粉、餅乾、海苔酥 素香鬆有近10種物品，還有依民間習俗新年紅包表示祝福。

彰化縣26鄉鎮志工分56條線路，一一把愛心物資送到長年陪伴感恩戶手中讓它們能過一個有溫度的新年。

(中時)