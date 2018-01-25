《時來運轉》運彩報報 - 亞足聯U23爭冠新勢力 越南對戰烏茲別克

2018年01月25日 17:17 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

23歲以下的足球賽，最高等級當屬奧運，由於有年齡限制（各隊可派3名超齡球員），因此使得比賽的變數增多，一來是年輕球員的球技和穩定度仍未成熟；二來是對年輕球員的情蒐較為困難，如果沒有在俱樂部踢上主力或者只是青年隊的球員，比賽影片等資料恐怕更難取得。翻開奧運男子足球的獎牌榜，多達19個國家曾經摘金，是世界盃奪冠國家的2倍以上，包括從未在世界盃打進決賽的非洲和中北美洲國家，像奈及利亞、喀麥隆、墨西哥和加拿大。

目前正在中國舉行的亞足聯U23錦標賽，也出現兩隻大黑馬，此前在成年級的亞洲盃從未打進到決賽的越南和烏茲別克，竟一路過關斬將雙雙殺入決賽，兩隊都是第一次在亞足聯U23錦標賽打進冠軍戰，都渴望成就隊史的首座冠軍。

位處中亞內陸國的烏茲別克，近年大力發展足球，最知名的球星包括兩屆亞洲足球先生傑帕羅夫（Server Djeparov），以及曾在亞洲足球先生獲得第2和第3名的沙斯基赫（Maxim Shatskikh）。烏茲別克曾贏得1994年亞運金牌，2012年在亞足聯U16錦標賽也首度封王，隨後在2014年亞足聯U19錦標賽連兩年獲得第4名，而2014年U19的班底有部份球員正是來自12年的U16代表隊，包括後衛阿卜杜拉耶夫（Ibrokhim Abdullayev）、中場阿卜杜加涅夫（Ilkhomjon Abdughaniev）和前鋒哈姆達莫夫（Dostonbek Khamdamov）等。到了今年的U23，同樣有多名選手銜接14年U19的陣容，包括門將艾加謝夫（Botirali Ergashev）、後衛阿舒馬托夫（Rustamjon Ashurmatov）、科米洛夫（Akramjon Komilov）、前鋒烏林波耶夫（Zabikhillo Urinboev），以及橫跨三個代表隊的進攻核心哈姆達莫夫。

烏茲別克本屆在小組賽並非一帆風順，首戰以0：1不敵卡達，隨後連續以兩場1：0戰勝中國和阿曼，才以A組次名晉級8強。烏茲別克到了8強開始顯山露水，4：0大破奪冠呼聲很高的衛冕冠軍日本，4強賽與南韓激戰90分鐘踢平1：1，加時賽連進3球，以4：1打落南韓取得冠軍門票。

越南更是本屆最讓人嘖嘖稱奇的夢幻隊伍，小組賽首戰1：2被南韓逆轉，第2戰1：0力挫澳洲，第3戰與敘利亞踢成0：0，靠著南韓最後一戰3：2險勝澳洲的幫忙之下，才以1勝1和1敗的次名成績闖入8強。越南晉級8強後越戰越勇，對伊拉克和卡達都大戰120分鐘平手收場，並憑著罰十中九的高水準十二碼，兩場PK戰都獲勝，完成了不可能的任務。效力河內足球隊的越南中場核心阮光海，本屆賽事已攻進4球，包括對卡達的準決賽兩度追平比分的關鍵進球，目前在進球榜上僅次於攻進6球的卡達前鋒阿爾莫耶茲阿里（Almoez Ali）。說句題外話，馬來西亞也打進到8強，一直以來在亞洲賽事表現平平的東南亞球隊，這次可說是大大的吐氣揚眉。

國際賽事的決賽向來是開出2.5球小分居多，季軍戰則是大分為主。亞足聯U23今年是第3屆，可供參考的數據不多（前兩屆決賽剛好大小分都出現過），但如果以奧運和亞足聯U19作對照，近4屆奧運決賽和近4屆亞足聯U19決賽都各有3次開出小分，仍然值得參考。

(中時電子報)