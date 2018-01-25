男子神明廳種大麻 老爸不識當芝麻

丁嫌所栽種的大麻。〔謝明俊攝〕

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中時
涉嫌在自家透天厝陽台種大麻的丁嫌。〔中者〕〔謝明俊翻攝〕
丁嫌先前所種大麻，業已收成乾燥封裝。〔謝明俊攝〕
丁嫌還自行提煉大麻膏。〔謝明俊攝〕

家住台南安定的男子丁瑞瑩，在自家3樓透天厝神明廳前陽台種植大麻，連老父都以為是普通的芝麻，丁還把生大麻提煉成大麻膏，他的技術知識除了來自網路外，還去拜訪老師父學習，加上自修而來。台北市刑大毒緝中心少年組等單位經半年追查，23日前往搜查，查獲10株大麻和乾燥大麻等毒品，偵詢後依法送辦。

43歲的丁瑞瑩，目前以打零工為業，已婚，但多年前和妻子離婚，子女都由前妻扶養，丁嫌則回到台南安定老家，和老父同住在3樓透天厝，丁家3樓部分是供作神明廳，其餘則是陽台，丁嫌是睡在2樓，父親睡在1樓，平日除了上3樓神明廳燒香以外，很少上樓，老父曾詢問丁嫌在陽台種什麼？丁嫌用台語回答是「麻」，丁父以為是芝麻，就未再過問。

警方調查，丁嫌是從網路上訂購大麻種子，再以空運包寄送到丁嫌住處，丁嫌再以普通塑膠花盆裁種，丁嫌先前已經種植收成一批大麻，並將大麻花乾燥收藏起來，丁嫌並利用異丙酮當溶劑，萃取大麻內的大麻酚成分，製成大麻膏。

台北市刑大毒緝中心少年組是在半年前獲報有人在網路上兜售大麻，經與北市警內湖分局、航空警察局刑大組成專案，歷經長時間布線追查，鎖定住在台南市安定區的丁嫌，1月23日持搜索票前往丁嫌住處搜查，查扣大麻10株、乾燥大麻及花656公克、大麻膏27公克、大麻萃取液1728公克，以及大麻菸、安非他命殘渣等毒品。

丁嫌被逮後，擔心自己入獄，老父無人照顧，還向警方求情放他一馬，警方偵詢後依法送將丁嫌移送台南地檢署偵辦。

(中時)

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