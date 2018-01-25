學測26日登場 竹市考場水文具代訂午餐揪甘心

2018年01月25日 17:26 中時 陳育賢

提供多項服務的新竹市政府考生服務站，此次設計象徵順利PASS的仙草蜜土地公Q版圖像，希望讓考生們緩和緊張的心情。（陳育賢攝）

2018年度大學學科能力測驗26日起登場，為給予考生最大的支持，新竹市政府除與新竹客運協調加開公車班次外，也與建功、成德與香山3所高中在所屬考場設立「考生服務站」，提供飲用水、文具、代訂午餐與臨時狀況協助等服務，希望考生能夠考取好成績。

建功高中校長傅瑞琪表示，市府與新竹客運協調加開藍線1區班次，讓考生安心應考，不必煩惱交通問題，也著手與3所市立高中針對考生應考容易發生的需求，規畫考生服務站的各項服務措施，包含飲用瓶裝水、考試文具、午餐代訂服務，以及臨時醫療救護、交通資訊等服務，真是最感心的考生服務。

新竹市政府考生服務站，此次設計象徵順利PASS的仙草蜜土地公Q版圖像，希望讓考生們緩和緊張的心情，所提供的各項服務，隨時因應考生需求也很方便，不僅爸媽不擔心，也讓他們期待可以爭取更好的成績。

市長林智堅指出，大學學測於26、27日登場，新竹市設有建功高中、新竹高中、新竹女中3個考場，為使考生家長放心，市府提早啟動準備措施，務求讓考生安心應考，全力以赴。

教育處處長李芳齡則表示，2018年學測首度「取消製發准考證」，考生必須從學測規定的國民身分證、附有照片健保卡、居留證、護照、駕駛執照5種有效證件的正本擇1攜帶應考以驗證身分。

嚴禁攜帶電子式暖暖包與電子產品，只要發出聲響即使放在「臨時置物區」內，都將視同違規扣分（也包括手錶鈴響），建議考生最好關機或把手機電池先拔掉。

另各節次考試科目順序有所異動，請考生務必注意試場規定與公告時程，以免影響考試權益。

(中時)