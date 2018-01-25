等候轉機偷名牌包　越南女子登機前遭逮

圖為失竊物品。（翻攝畫面）

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圖為失竊物品。（翻攝畫面）
一名越南裔加拿大籍女子24日晚間在桃園機場等候轉機，在經過免稅商店時，順手竊取名牌包與太陽眼鏡，航警在接獲通報後，在嫌犯登機前將她攔下，在她身上找到失竊的物品，並帶回隊部調查偵辦。（陳麒全攝）
一名越南裔加拿大籍女子24日晚間在桃園機場等候轉機，在經過免稅商店時，順手竊取名牌包與太陽眼鏡，航警在接獲通報後，在嫌犯登機前將她攔下，在她身上找到失竊的物品，並帶回隊部調查偵辦。（陳麒全攝）
一名越南裔加拿大籍女子24日晚間在桃園機場等候轉機，在經過免稅商店時，順手竊取名牌包與太陽眼鏡，航警在接獲通報後，在嫌犯登機前將她攔下，在她身上找到失竊的物品，並帶回隊部調查偵辦。（陳麒全攝）

一名越南裔加拿大籍女子24日晚間在桃園機場等候轉機，在經過免稅商店時，順手竊取名牌包與太陽眼鏡，航警在接獲通報後，在嫌犯登機前將她攔下，在她身上找到失竊的物品，並帶回隊部調查偵辦，甫上任的航警局長陳檡文得知員警迅速將準備離境的竊嫌逮捕到案，也前往該分隊致贈紅包表揚破案員警。

航警表示，越南裔加拿大籍女子 NGYUEN DAN THI BICH 24日自越南胡志明市搭機抵達桃園機場轉機，準備搭乘25日清晨零時華航CI32班機，前往加拿大溫哥華，在等候轉機過程中，經過出境大廳的免稅店區時，在D5候機室旁的采盟免稅店先偷取一副太陽眼鏡後，再順手拿走靠走道排的一個名牌皮包，免稅店員工在23時20分清點物品時，發現物品短缺，趕緊通報航警。

航警接獲通報後，調閱機場監視器畫面，發現該名竊嫌手上戴著顯眼白色手錶，藉由監視器畫面，與該名竊嫌手上白色手表的特徵，追查她已經進入候機室，航警立刻趕往D5登機門，在23時30分將準備登機的竊嫌攔下帶回調查，也在她身上找到失竊的名牌包與太陽眼鏡，25日上午訊後，將她移送航警局刑警大隊偵辦。

24日才剛上任的航警局長陳檡文在獲知承辦航警在接獲報案後，短時間內就藉由監視器畫面與發現竊犯的特徵，將準備搭機離境的竊嫌攔截逮捕到案，相當肯定員警優異的表現，特別前往該分隊致贈紅包，表揚破案員警，並表示員警有好的表現，一定要給弟兄們鼓勵。

(中時)

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